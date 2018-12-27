Цены растут, тарифы не отстают: что изменится в жизни калининградцев с 1 января 2019 года

1. По-новому заплатим за вывоз мусора

С 1 января в Калининградской области начинает действовать новый тариф на вывоз мусора. Граждане начнут платить за вывоз отходов по количеству жильцов. Стоимость услуги для жильцов многоквартирных домов в Калининграде составляет 85,30 руб. на человека. Если в квартире проживает меньше человек, чем прописано, то необходимо написать заявление и подать его региональному оператору - «Единую систему обращения с отходами», который, начиная с 2019 года, и будет регулировать всю эту работу.

Кстати, в Калининградской уже области заработала круглосуточная горячая линия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь жители региона могут сообщить о нарушении санитарных норм и графиков вывоза мусора по горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области. Телефон: 8 (4012) 920-889 работает круглосуточно и принимает звонки в формате автоответа. Чтобы сообщить о проблеме, необходимо наиболее точно указать место ее возникновения, а также оставить номер телефона для обратной связи. Телефон по вопросам работы регионального оператора «Единая система обращения с отходами: 8 (4012) 310-607. Власти призывают жителей области в новогодние праздники сообщать о сбоях в вывозе мусора.

2. Вода подорожает в два этапа

В Калининграде с января 2019 года вырастут тарифы на питьевое водоснабжение и водоотведение. Так, с 1 января по 1 июля 2019 года тариф на питьевую воду для населения в Калининграде составит 24,62 руб. за кубометр (в 2018 году — 24,21 руб.), а для прочих потребителей — 20,52 руб. за кубометр (в 2018 году — 20,52 руб).

В первом полугодии за водоотведение население Калининграда будет платить по 19,90 руб. за кубометр (в 2018 году — 19,54 руб.), а прочие потребители — 16,58 (16,56 руб.).

С 1 июля по 31 декабря 2019 года тариф на питьевое водоснабжение снова вырастет и составит для населения 24,89 руб. за кубометр (в 2018 году — 24,21 руб.), а для прочих потребителей 20,74 руб. за кубометр (в 2018 году — 20,52 руб.).

В этот же период водоотведение для населения будет стоить 20,20 руб. за кубометр (в 2018 году — 19,56 руб.), а для прочих потребителей — 16,83 руб. за кубометр. (в 2018 году — 16,58 руб.).

Что касается горячей воды, то уровень тарифов на горячую воду зависит от теплоснабжающей организации. Например, для потребителей «Калининградтеплосеть» он составит 2381,82 рубля/Гкал (сейчас — 2342,12 рубля/Гкал). Посмотреть тарифы для потребителей, которые получают горячую воду от других предприятий, можно на сайте областной службы по госрегулированию цен и тарифов: http://tarif39.ru.

3. Вот те раз! И свет дорожает, и газ

С 1 января 2019 года для жителей городов 1 кВтч будет стоить 4,12 рубля (в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, — 2,88 рубля), для населения в сельской местности — 2,88 рубля. Сейчас тарифы установлены на уровне 4,05 (2,84) рубля и 2,84 рубля соответственно.

И про газ. Предельная розничная цена на сжиженный газ составит:

- по нормативу - 55,02 рубля (сейчас - 54,1 рубля);

- по приборам учета - 125,44 рубля (сейчас — 123,35 рубля);

- в баллонах - от 49,88 до 61,37 в зависимости от расходов на доставку (сейчас - от 49,05 до 60,35 рубля).

Розничные цены на природный газ повысятся:

— от 6,94 до 9,22 рубля в зависимости от направлений использования (сейчас — от 6,83 до 9,07 рубля).

4. Пенсии проиндексируют

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц. В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на 1000 рублей, а ее среднегодовой размер составит 15 400 рублей. Как сообщают в отделении Пенсионного фонда РФ по Калининградской области, у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

5. Минималка – в рост!

В Калининградской области с 1 января 2019 года повышается минимальный размер оплаты труда. Он составит 12 000 рублей. С июля 2019 года он вырастет до 12 500 рублей, а с 1 января 2020 года ее размер будет установлен на уровне 13 000 рублей.

КСТАТИ

А что остается на прежнем уровне?

В Калининграде цена единых социальных проездных билетов с 1 января 2019 года для всех категорий граждан останется на уровне 2018 года. Также не изменится цена за проезд для школьников - 15 рублей. Кроме того, закрепляется право приобретения льготных билетов стоимостью 300 рублей для калининградцев предпенсионного возраста — это женщины, достигшие 55 лет, и мужчины - 60 лет.

Еще с 1 января 2019 года введут для многодетных родителей право льготного проезда на всех видах городского транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса).

С 20 декабря в Калининграде началась продажа проездных билетов на 2019 год.