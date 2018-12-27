Люди и дворняжки, которые нас приятно удивили в год Собаки

Все больше калининградцев начали брать собак из приютов для бездомных животных. Наверное, не все знают, но у приютских животных есть целый ряд преимуществ перед породистыми псами из питомников.

Во-первых, и в главных, это бесконечная благодарность новому хозяину, во-вторых, иммунитет у приютских животных намного крепче, чем у холеных домашних. В-третьих, за собаку из приюта не нужно платить (наоборот, приют будет очень благодарен, так как лишится одного голодного рта), и она уже стерилизована. Также «двортерьеры», как правило, имеют индивидуальный окрас, что выгодно выделяет их на фоне стандартных породистых (есть даже такое выражение как «дизайнерская собака»). Если вы берете взрослого пса, то его размер уже не будет сюрпризом. В общем, плюсов довольно много, и они для многих становятся весомым аргументом. Вот, к примеру, семь историй калининградцев, взявших домой приютских собак только в год собаки или в канун его наступления.

Сергей и Эльвира Смирновы и три их собаки

Когда в семье Смирновых от укуса клеща погиб шестилетний доберман, Сергей и его жена Эльвира долго не находили себе места. Заводчица из Севастополя, с которой семья хорошо общалась, посоветовала обратиться в какой-нибудь из калининградских приютов для бездомных животных. Смирновы поехали по первому же попавшемуся адресу на улицу Дзержинского, чтобы посмотреть и, возможно, выбрать сторожевого пса.

- Дело в том, что мы в Гвардейском районе живем, территория большая у дома, поэтому без собаки никак. А, как приехали в приют, то сразу увидели там такого большого пса Дика, которого захотели забрать, но рядом с ним на цепи сидела лайка Белка, к которой Дик, похоже, был привязан. Потом увидели еще одну собаку в дальнем вольере - Тессу. Она такая маленькая еще была, рыжая, сопли у нее текли, кашляла. В общем, взяли всех троих, не раздумывая.

Эльвира Смирнова и ее собаки.

Все три собаки живут у Смирновых уже полгода. Для всех троих во дворе стоят утепленные будки, правда, рыжую Тессу сразу забрали в дом, где первое время занимались лечением: у нее было и воспаление легких, и проблемы с шерстью, и другие проблемы.

- На самом деле, сложно было приучить нашу свору к именам и выполнять простейшие команды. Белка постоянно в лес еще убегала, и жена чуть ли не со слезами ее искала. А сейчас все хорошо, к нам собаки привыкли. С утра все они по дому бегают, Дик у них главный, а Белка и Тесса рядом с ним ходят, как два оруженосца.

Наталья Варламова и Масяня

В сентябре этого года у калининградки Натальи Варламовой возникли проблемы с собакой. Кобель Боосс начал убегать в поисках подруги. Когда убежать не получалось, он сильно выл по ночам, и на него начали жаловаться соседи. Когда Боосс пропал в очередной раз на целых три дня, Наталья позвонила в приют поселка Славянское, где специалисты объяснили, как его ловить, и что нужно делать.

- Мы поняли, что парню скучно, и решили взять еще одну собаку. Сначала смотрели породистых, хаски, например. А потом Катя Ублинская (приют «Славянское» - Ред.) сказала, что у них есть Масяня. Мы приехали и посмотрели. Когда привезли ее домой, мне даже показалось, что она бегать не умеет. Скакала собака, как лошадь, галопом. Похоже, тесновато в приюте ей было.

Наталья Варламова и Масяня.Фото: Иван МАРКОВ

Масяню принесли в приют вместе с девятью другими щенками. Всех довольно быстро разобрали, но именно ее почему-то вернули обратно. Когда Наталья Варламова забирала ее к себе, собаке был уже год и семь месяцев.

- Когда у нас появилась Масяня, нам по старому объявлению привели хаски посмотреть, но нам уже не нужно было никого. Сейчас я вообще уже не понимаю, как мы без второй собаки жили!

Ирина Швидкая и Белка

Перед самым годом Собаки, в ноябре прошлого года, Ирина решила взять себе собаку. На сайте приюта в поселке Славянское она нашла фотографию Белки. Там же была грустная история о том, как она оказалась на улице.

- Владелица приюта «Славянское» Екатерина Ублинская написала, что хозяйка Белки, жившая в садовом обществе, умерла. Никто из родственников пенсионерки не захотел приютить собаку, и она оказалась на улице, после чего долго бродяжничала. Заметил ее сосед. Он и привел Белку в приют. Сосед объяснил, что хотел оставить ее у себя, но у него уже есть дома большая собака, которая не потерпит конкуренции. Меня эта история зацепила, и я рассказала ее мужу. Тем более, год собаки наступал, и я сказала, что это было бы очень символично. В общем, муж согласился со мной, и мы забрали Белку домой.

Ирина Швидкая и Белка.Фото: Иван МАРКОВ

В приюте Белка пробыла совсем недолго, всего месяц, но то, что ей пришлось долго бродяжничать, сказалось на характере. Собака оказалась очень пугливой, но быстро поладила с новыми хозяевами и их детьми.

- Дома она, в основном, сидит на одном месте. Сначала ей было не по себе. Заметно, что она привыкла к вольной жизни. Зато на улице носится, как угорелая. И сейчас, когда год прошел, она начала радоваться нашему приходу домой. Сейчас вместе с нами к праздникам готовится, у елки любит сидеть.

Юлия Парамонова и Тимоша

У калининградской журналистки Юлии Парамоновой в сознательном возрасте никогда не было своей собаки. Как и многие, она в соцсетях уже давно была подписана на группу помощи бездомным животным «Право на жизнь». Друзья говорили ей, что добром это не кончится, и действительно, через некоторое время в квартире сначала появились два кота, а потом «нарисовался» и Тимоша.

- Я увидела его фотографию, и мне стало не по себе. История у Тимошки была печальная. Где-то под Гвардейском он выскочил под колеса машины какой-то тетки. Но тетка эта оказалась нормальной, потому что она остановилась, увидела, что наделала, разревелась и собаку не бросила, а привезла в приют «Право на жизнь».

Юля Парамонова и Тимоша.Фото: Иван МАРКОВ

В приюте женщина оплатила рентген для пса (оказался перелом задней лапы), и ей разрешили его оставить. Фотография Тимоши тут же появилась в социальных сетях, и Юлия, конечно, не смогла удержаться и забрала его домой.

- Мы приехали в приют, и именно Тимоша, несмотря на то, что рядом с ним было много собак, поковылял к нам. Почувствовал, наверное, что мы к нему. Операцию должны были сделать со дня на день, но она все время откладывалась. В итоге, после того, как пес пожил у нас около месяца, ветеринары собрали ему лапу (за счет приюта, кстати) и поставили пластину.

Конечно, новые хозяева, как могли, пытались максимально ограничивать Тимошу в движениях, но он уже чувствовал силу и хотел бегать за кошками и птицами, как и все нормальные собаки.

- Нам врачи сказали, чтобы он два месяца сидел в клетке. Большую часть времени он действительно смирно лежит, но терпение, похоже, заканчивается. Тем не менее, Тимоша оказался довольно воспитанным, и в туалет ходит только на улице. Я до сих пор выношу его на руках, хоть он за этот месяц и успел раскабанеть.

Завести собаку Юлия хотела уже очень давно. Но единственное, что ее останавливало – это съемная квартира.

- Наша хозяйка уже в курсе, что с нами теперь Тимоше живет, и она к нему отнеслась с пониманием. Сейчас у меня ощущение, что в доме появился еще один член семьи. Как будто у меня второй ребенок родился.

Виктория Ильюхина и Нила (Нилавели)

С февраля этого года Виктория – волонтер приюта в Славянском и приюта на улице Дзержинского. После месячной работы девушка решила устроить фотосессию с приютскими собаками, чтобы заинтересовать потенциальных владельцев. Для этого необходимо было выбрать несколько псов, забрать их домой, помыть и накормить.

- В приюте в Славянском действительно очень много собак, и выбрать, например, какую-то одну очень сложно. Один из волонтеров мне посоветовал: «Возьми вот ту, она нормальная». «Нормальной» оказалась Нила. Я привезла ее домой, отмыла, она у меня переночевала. На следующий день прошла фотосессия, и Нила вернулась в приют. Но я почувствовала себя странно, потому что уже подарила собаке внимание и дала ей надежду на новый дом. Тем более, Нила очень хорошо себя вела и ничего не грызла. В общем, мы с молодым человеком моим решили, что оставаться в приюте Нила больше не будет.

Дальше Нилу чипировали, сделали ей паспорт, сняли желтую бирку. Сейчас собаке уже два года, из которых почти половину жизни она живет в новом доме. Кстати, Виктория Ильюхина – веган. Известно, что многие веганы и своих животных сажают на такую же строгую диету, но Ниле в этом плане повезло.

- Кормлю я собаку только хорошим премиальным кормом, который содержит все, что ей необходимо. Кормить ее веганским кормом не стала – не могу взять на себя такую ответственность. Только за себя могу отвечать в этом вопросе.

Альфия Харебава и Ева

Стаффорда Еву забрали из приюта в поселке Славянское полтора месяца назад. Семья отважилась на такой шаг, зная, что у собаки была непростая судьба.

- В августе этого года хозяин привел ее в ветеринарную клинику усыплять. Какая была причина – никто не знает. Но в клинику в тот же день пришла на прием с кошкой девушка лет семнадцати. Она попросила не усыплять собаку и сказала, что заберет ее домой. Привела домой, а мама ее испугалась. Оказалось, что она панически боится собак бойцовских пород. Договориться с мамой, похожу не получилось. Случился скандал.

Альфия Харебава и Ева.Фото: Иван МАРКОВ

С собакой неудавшаяся хозяйка приехала в приют поселка Славянское. Она попросила оставить Еву на передержку на несколько дней, пока ищет съемную квартиру, однако за собакой она так и не вернулась, и даже ни разу не позвонила.

- В приюте нам сказали, что Еве 6 лет, но позже в соцсетях нашлись люди, которые знали эту собаку, они подсказали, что ей почти 7. Никакой агрессии ни к нашей первой собаке (дома у нас семилетний йоркширский терьер), ни к детям, ни к нам замечено не было. Пока с Евой, конечно, только я гуляю, потому что удержать ее сложно, сильная очень – дети справиться не могут. С другими собаками тоже пока все мирно на редкими исключениями, но с поводка я в городе ее, конечно, не отпускаю. И без намордника она на улице только на фотосессиях бывает.

Страх перед тем, как взять стаффорда из приюта, конечно, был.

- Если честно, то мы сперва Еву побаивались, но виду не подавали. Хоть и страшно, но, как мы ее увидели, поняли, что это теперь будет наша собака. И все!

Мария Смирнова и Брина

Часто волонтеры, работающие в собачьих приютах, по различным причинам не могут брать собак к себе домой. Но со временем что-то «щелкает», и человек сдается. Он уже не в силах расстаться с привязавшимся к нему псом. Так произошло и в случае Марии Смирновой, работающей уже пять лет в приюте «Надежда на жизнь» вместе со своей сестрой-двойняшкой Таней.

Мария Смирнова и Брина.Фото: Иван МАРКОВ

- Брать собаку себе я вообще-то не планировала, потому что общения с животными мне хватало, - говорит Мария, - но в Брину я влюбилась. Что-то в ней меня зацепило. В канун года собаки я привела ее домой, и мы уже год вместе. Брину двухмесячным щенком оставили у магазина. Она там весь день просидела. Какая-то женщина за ней наблюдала, поняла, что никто забирать ее не собирается, и позвонила в приют. Там у Брины, конечно, безобразное поведение было, за что ее все прозвали маленьким ураганом. Всех собак она дразнила и провоцировала, не хотела слушать никого. В принципе, она и сейчас такой же шкодницей остается. Дома, конечно, поспокойнее себя ведет, но с некоторыми собаками на улице может и подраться. Бывает, что и людей облаивает. Но она это от страха делает, когда агрессию чувствует.

Несмотря на то, что Брина приютская собака, она дружит с домашней кошкой. Кроме того, Мария часто брала собак на передержку, и Брина принимала их довольно добродушно.

- У меня появился ребенок, и сейчас я временно собак на передержку не беру. А Брина – уже член семьи.