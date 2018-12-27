Индекс Оливье - 2018: В Калининграде порция главного новогоднего салата в подорожала на 14 рублей

Если в прошлом году порция классического салата «Оливье» подешевела примерно на 10 процентов, то к концу этого года, увы, чудес не случилось. Цены на основные ингредиенты главного украшения новогоднего стола успели серьезно подрасти.

Возьмем семь основных составляющих салата: картофель, морковь, соленые огурцы, зеленый горошек, докторская колбаса, яйца и майонез. Из всего этого незначительно подешевел только картофель. Зато за все остальное придется переплатить.

Как и в декабре 2017 года полигоном для исследования ценников стал Центральный рынок, на котором сегодня толпится народ, выискивая что-нибудь дешевле, чем в супермаркете. К слову, еще один важный новогодний продукт – мандарины – перед этими праздниками рублей на 20-30 дороже, чем год назад.

Теперь вернемся к салату. Морковно-картофельная его основа оказалась на два рубля дороже, чем в 2017-м. Спасает тут картофель, который, как было сказано выше, немного подешевел. Его можно найти и за 20, и за 30 рублей (это самые популярные цены местных производителей), а в прошлом году средняя цена этого корнеплода была на уровне 27 рублей. Наверняка все помнят, что причиной этому было жуткое наводнение в регионе, из-за которого половина урожая осталась в поле.

А вот морковь в этом году подорожала сразу на 5 рублей (стоит сегодня 35 рублей за килограмм). С чем это связано, пока не очень понятно, потому что сельхозпроизводители на неурожай этой осенью не жаловались. Кстати, в прошлом году именно из-за наводнения и картошка, и морковь подорожали на треть, и в этом году, казалось бы, цены должны били шагнуть назад (в 2011 году, например, картофель и морковь стоили 10 и 12 рублей соответственно), но этого не случилось.

Подорожали и соленые огурцы. Если в прошлом году их можно было найти по 180 и 200 рублей за килограмм, то сейчас дешевле 230 рублей огурчики на Центральном рынке найти не получилось. Зато по 250 рублей их продает каждый второй продавец солений.

А вот зеленый горошек, как всегда неизменен. Он и год, и два, и три назад стоил по 40-45 рублей за банку. На этом уровне он и сейчас.

С ценой на «Докторскую» колбасу, как обычно, все сложно. Несмотря на то, что каждый производитель уверяет, что его продукт соответствует всем стандартам, колбаса одной марки стоит 165, 170 и 180 рублей за килограмм, а другой – и 380 и 400 рублей (причем, в этом случае продавцы стесняются ставить цену за килограмм и сообщают о стоимости 100 граммов). Напомним, в прошлом году средний ценник на «Докторскую» держался на уровне 252 рублей, а в этом, если вычислить среднюю цену между высшей и низшей ценой, получается на 20 рублей дороже.

Рекорды в этом году бьет цена на яйца, и это вряд ли кого-то обрадует. Если в 2015 году, когда производители из-за санкций били тревогу, яйца первой категории стоили около 70 рублей, то в этом производители втихую задрали ценник до 80 рублей за десяток. А ведь хозяйки наверняка помнят, что перед прошлым Новым годом тот же самый десяток яиц первой категории местного производства стоил 60 рублей.

Майонез тоже подорожал по сравнению с прошлым годом, практически достигнув уровня цен кризисного пика 2015 года. Тогда он стоил 49 рублей за пачку в 250 граммов, а сегодня – 40. Это дороже, чем в прошлом году, на 15 рублей.

Теперь к итогам. Если сравнить с ценами порции салата в предыдущие годы, разница получается серьезная. В декабре 2011 года она стоила 59 рублей, в 2014 году – 105, а в 2015-м– 93, в 2017 - 83 рубля. В этом же году стоимость порции оливье побила рекорды 2015 и 2017 года, составив 97 рублей (это на 16,8% дороже, чем в предыдущем году). Вперед выбивается только стоимость новогоднего салата в 2014 году, в котором разразился украинский кризис, и началась битва санкций и контрсанкций.