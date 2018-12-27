Лоукостеру «Победа» разрешили летать из Калининграда в Париж

Авиакомпания «Победа» получила допуск от Росавиации на полеты по маршруту Калининград - Париж. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Храброво».

Приказ о допусках к полетам размещен на сайте Росавиации. На парижском направлении «Победа» может выполнять до семи рейсов в неделю.

- Возможно, уже с весны 2019 года «Победа» начнет регулярные полеты из аэропорта «Храброво» в столицу Франции, - отметили в пресс-службе калининградского аэропорта.

Однако официальный представитель авиакомпания «Победа» Никита Федоров оказался более осторожен в прогнозах.

- Мы планировали начать полеты с летнего расписания 2019 года, но на прошлой комиссии по допускам нам было отказано в получении допуска на маршрут Калининград - Париж, именно в то время версталось летнее расписание 2019 года. Поэтому в ближайших планах нет открытия парижского рейса, - объяснил Федоров.

Сейчас лоукостер выполняет три рейса в неделю из Калининграда в Рим.

Накануне губернатор Антон Алиханов призвал предложить услуги калининградского аэропорта ряду европейских лоукостеров. Об этом глава региона сообщил на заседании регионального правительства.

- Давайте посмотрим по ряду европейских лоукостеров, предложим им услуги аэропорта, с учетом наших возможностей. Почему нет? – сказал Алиханов. – Чтобы они коридор север-юг могли использовать. Через нас могут летать с запада Европы до южных стран.

Отметим, что по итогам 11месяцев 2018 года количество перевезенных пассажиров в аэропорту "Храброво", по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выросло почти на 20 процентов. В том числе, на внутренних авиалиниях прирост составил более 18 процентов, на международных рейсах - более 30. Было произведено 9,6 тысячи взлетно-посадочных операций, что на 17 процентов больше по сравнению с итогами 11 месяцев 2017 года. По прогнозу на конец 2018 года ожидается, что пассажиропоток аэропорта «Храброво» составит 2,103 млн человек.

Нынешнее осенне-зимнее расписание полетов будет действовать по 30 марта 2019 года. В это время полеты из Калининграда осуществляют 11 авиакомпаний (8 отечественных и 3 иностранные) по 12 внутрироссийским и международным направлениям. Всю актуальную информацию о датах, времени прибытия и вылета рейсов пассажиры могут получить на официальном сайте аэропорта «Храброво» и в справочной службе по телефону +7 (4012) 300-300.