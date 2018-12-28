Orbit One - идеальная модель бизнеса по-калининградски

Власти Калининградской области стремятся развивать экспортное направление. Все чаще и в региональном правительстве, и в бизнес-кругах говорят об экспортоориентированных производствах - мол, их развитие может здорово помочь экономике Калининградской области не только держаться на плаву, но и динамично развиваться.

- Уже сейчас подавляющее большинство калининградских компаний - производителей несырьевой продукции имеет экспортные поставки или активно работают над выходом на зарубежные рынки, - заявил Дмитрий Кусков, министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.

При этом, по словам министра, конкурентоспособность региональных предприятий, осуществляющих деятельность в рамках режима Особой экономической зоны в Калининградской области, значительно выше, чем в среднем по стране, так как импортное сырье и оборудование размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин, налогов. Значит, перспективы у экспорта хорошие и будущее в этом есть.

Одно из наиболее успешных экспортоориентированных производств региона расположено в Славске - компания «Орбита I», входящая в шведский холдинг Orbit One. С 2006 года компания успешно занимается контрактным производством электронной продукции для различных мировых брендов. Фабрика в нашем регионе, работая исключительно на экспорт, имеет автоматические линии по монтажу печатных плат, линии нестандартной ручной сборки, на вооружении у «Орбиты I» - самые современные машины. Специализация славского предприятия - промышленная электроника. В общей сложности холдингу принадлежат четыре фабрики - в шведских городах Роннебю и Стокгольме, польском городе Прабуты и в нашем Славске. Как однажды заметил Антон Алиханов, «Орбита I», будучи экспортером, «реализует модель идеального бизнеса Калининградской области».

Анатолий Васюкевич с оптимизмом смотрит в будущее

О последних достижениях и перспективах «Комсомолка» поговорила с исполнительным директором компании Анатолием Васюкевичем.

- Анатолий Адамович, как прошел год? Что можете занести себе в актив?

- В целом позитивно. Во-первых, в уходящем году мы в два раза увеличили объем экспорта: с 3 миллионов до 6 миллионов евро. При этом, обратите внимание, это сложная электротехническая продукция. Во-вторых, на четверть увеличили штат: сегодня у нас работают более 100 человек. Производство у нас в значительной степени автоматизировано, поэтому не побоюсь утверждать, что цена этих ста человек значительно выше - как цена 500 работников. В-третьих, мы увеличили производственные мощности, то есть предприятие расширяется. У нас появились новейшие машины, которые позволяют вести точный контроль выпускаемой продукции и значительно снизить процент брака. Наконец, в уходящем году заметно расширился ассортимент выпускаемой продукции. То есть 2018-й прошел у нас поступательно.

- Западные санкции и вообще охлаждение отношений между Россией и западом на вас сильно повлияли?

- Если я скажу «нет», это, конечно, будет неправдой. Иностранные партнеры к производству в России сегодня относятся очень осторожно. У наших шведских коллег есть резервные варианты перемещения производства. Такие программы существуют на случай непредвиденных ситуаций. К сожалению, обострение политических отношений ничего хорошего бизнесу не приносит - это аксиома. Однако конкретно - физически санкционный режим на нашем производстве не отражается - все наши производственные мощности загружены полностью и, как я уже сказал, объем производства в этом году только вырос. Расширилась и география поставок нашей продукции - это не только Европа, но и США, Япония и другие страны.

- Как решаете кадровую проблему? Наверняка этот вопрос стоит у вас на повестке дня?

-Действительно, кадровый вопрос - один из наиболее актуальных. Ведь Славский район, где находится наше производство, - это преимущественно агропромышленная территория. И здесь всегда было достаточно специалистов для АПК. Что касается электронной промышленности, то тут, конечно, другая ситуация. Однако за 12 лет работы мы сформировали достойный пул специалистов. Кого-то пригласили со стороны, но многих обучили сами. Хотя грамотных ребят с удовольствием еще приняли бы на работу.

- Какая у вас сейчас средняя зарплата?

- Средняя зарплата - это как средняя температура по больнице, она не отражает реальное состояние. Зарплаты разные и зависят от результатов труда, от качества, производительности и других показателей. Квалифицированные работники получают 30 тысяч рублей и больше, гораздо больше. Хочу подчеркнуть, что для каждого толкового сотрудника, желающего работать и продвигаться вперед, есть хорошие возможности для карьерного роста.

- Что можете сказать о социальной миссии вашего предприятия?

- Это, безусловно, важный вопрос нашей деятельности. Работаем с коллективом, насколько это возможно. Всем работникам в полном объеме обеспечиваем социальный пакет, другого просто не дано. Выработаны обязательства по повышению уровня оплаты труда в зависимости от итогов работы предприятия и роста инфляции. Поскольку компания у нас международная, внимание уделяем обучению работников английскому языку - на предприятии организованы языковые курсы. Кроме того, сотрудники регулярно выезжают на обучающие стажировки на другие предприятия Orbit One - в Швецию и Польшу. И, конечно, помогаем родному муниципалитету: платим налоги, снижаем уровень безработицы, трудоустраиваем молодежь, тем самым уменьшаем социальную напряженность в районе.

- И последний вопрос. С каким настроением смотрите в будущее?

- Знаете, с хорошим настроением. Завод наработал хороший авторитет, наши сотрудники высоко ценятся нашими клиентами, в том числе и зарубежными. Планируем еще больше нарастить объемы производства, расширить линейку выпускаемой продукции, возможно, еще больше предоставить рабочих мест. На мой взгляд, у экспортоориентированных производств вообще и у контрактного производства в частности в Калининградской области очень неплохие перспективы. Поправки в закон об Особой экономической зоне, вступившие в силу в уходящем году, этому в немалой степени способствуют.

ВНИМАНИЕ!

В компанию «Орбита I» требуются грамотные, желающие работать и зарабатывать специалисты - электронщики со знанием английского языка, а также начальник отдела таможенного оформления. Резюме высылайте по адресу электронной почты: anva@orbitone.se

реклама