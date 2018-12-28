Новогодний подарок всем абонентам

Абонентский пункт расположился в одном из красивейших мест нашего города - вблизи улицы Кутузова в Центральном районе. Для работы с клиентами - физическими лицами - в особняке на Нахимова, 14, оборудовано просторное уютное помещение в цокольном этаже. В прошлом месяце в это здание переехал и офис компании.

- Абонентский пункт оснащен всем необходимым для полноценной работы с потребителями, - отметил заместитель генерального директора - директор филиала в Калининградской области ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Андрей Ким. - Современное и удобное помещение оснащено комфортной зоной ожидания и рассчитано на прием достаточно большого количества абонентов. Для удобства граждан использована электронная очередь - достаточно получить талон с номером в терминале и дождаться, пока освободится оператор.

Все включено

Открывшийся на улице Нахимова офис стал вторым по счету центром обслуживания клиентов в Калининграде и четвертым - в области. Теперь у многих жителей появилась возможность сэкономить свое время и более оперативно решать все вопросы, связанные с поставкой природного газа. Абоненты могут заключить договор газоснабжения, проконсультироваться по вопросам начисления и оплаты, получить информацию по поверке приборов учета и другое.

Любой потребитель, независимо от прописки, может обратиться в новый абонентский пункт. Но, как показывает практика, в первую очередь в абонентские пункты обращаются жители ближайших районов. В случае с новым офисом - это те, кто проживает в Центральном районе Калининграда, городе Светлом и его окрестностях. Всего - около 60 тысяч абонентов.

- Сейчас у нас работают три оператора. Мы считаем, что их достаточно, поскольку район можно назвать спальным. В то же время мы будем следить за объемом обращений и, если возникнет необходимость, обязательно задействуем дополнительные ресурсы, - пообещала заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей Ольга Родионова.

Чтобы попасть к оператору, достаточно получить талон в терминале электронной очереди

Первые отзывы

Многие абоненты сами узнали об открытии офиса и переступили его порог в первый же день работы. Одним из них стал житель улицы Чапаева Григорий Логошин.

- Лично для меня это очень удобное расположение, - говорит Григорий Анатольевич. - И очень кстати, что открытие абонентского пункта случилось именно сейчас. В связи с тем, что в декабре наш дом впервые получил квитанции на оплату газа не от управляющей компании, а напрямую от поставщика, у меня возникли вопросы по начислению. Специалисты в абонентском пункте оперативно этот вопрос решили, за что им большое спасибо!

Среди тех, кто заглянул в только что открывшийся офис, оказалась и жительница города Светлый Надежда Радюк. Она рассказала, что работает в магазине на проспекте Победы, а о появлении практически по соседству абонентского пункта узнала после звонка в калининградский филиал «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

- График у меня такой, что выбраться в абонентский пункт на улицу Томскую никак не получалось, - рассказала Надежда. - А вопрос уже довольно срочный: у нас подходит срок поверки газового счетчика, и я переживала, что не успеем выполнить вовремя все процедуры. Пришла сюда и была приятно удивлена, насколько быстро мне помогли. Очень доброжелательные сотрудники, да и очереди передо мной не было - за 10 минут разобралась со всеми вопросами.

Калининградский филиал «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» поздравляет всех своих абонентов с наступающим Новым годом и приглашает всех жителей города и области во вновь открывшийся абонентский пункт. В 2019 году первый прием граждан состоится 9 января.

НАША СПРАВКА

Абонентские пункты филиала ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Калининградской области расположены по следующим адресам:

В КАЛИНИНГРАДЕ:

- Адрес: 236016, г. Калининград, ул. Томская, 22

Часы приема: с понедельника по четверг: с 8.00 до 17.00, пятница: с 8.00 до 15.45, суббота: с 9.00 до 15.00, обед: с 12.00 до 12.45.

Контактные телефоны: 8 (4012) 565-525, 8 (4012) 565-526, факс 8 (4012) 565-890.

- Адрес: 236010, г. Калининград, ул. Нахимова, 14

Часы приема: с понедельника по четверг: с 8.00 до 17.00, пятница: с 8.00 до 15.45, обед: с 12.00 до 12.45.

Контактный телефон: 8 (4012) 993-815

В ОБЛАСТИ:

Советск

- Адрес: 238750, г. Советск, ул. Ленина, 34а

Часы приема: с понедельника по четверг: с 8.00 до 17.00, пятница: с 8.00 до 15.45, обед: с 12.00 до 12.45.

Контактные телефоны: 8 (40161) 62-509, (40161) 62-510, факс (40161) 62-511

Гусев

- Адрес: 238055, г. Гусев, ул. Победы, 22

Часы приема: понедельник, среда: с 8.00 до 17.00, пятница: с 8.00 до 15.45, обед: с 12.00 до 12.45.

Контактный телефон: (40143) 3-70-57

Телефон единой справочной службы (4012) 993-877.

Единый номер для передачи показаний приборов учета газа (4012) 993-898 (с 10-го до 25-го числа каждого месяца)

На сайте www.peterburgregiongaz.ru вы можете получить всю интересующую информацию, а также зарегистрироваться в личном кабинете физического лица.

Электронный адрес абонентской службы: abonent_kld@mrg.spb.ru

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте поверить прибор учета газа!

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» напоминает абонентам, у которых установлены газовые счетчики, о необходимости их своевременной поверки.

Организацией, уполномоченной производить поверку на территории Калининградской области, является ФБУ «Калининградский ЦСМ». Адрес: г. Калининград, ул. Больничная, д. 4, каб. 40.

Оставить заявку на поверку газового счетчика вы можете по телефону (4012) 611-101 или по электронной почте: 611101@mail.ru

Учет поставленного газа осуществляется только по показаниям исправных и поверенных газовых счетчиков. Вовремя не поверенный счетчик признается неисправным, а начисление за газ производится по нормативам газопотребления согласно действующему законодательству.

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