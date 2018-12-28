2018-12-28T14:41:11+03:00
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«Да, я капризный!» В Калининграде актер Владимир Епифанцев поскандалил из-за красного перца

Не обнаружив чили в меню ресторана, звезда боевиков начал яркую трансляцию в Инстаграм
Кирилл Алексеев
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Владимир Епифанцев (в центре) и другие актеры после проходивших в Калининграде съемок сериала "В клетке". Фото с личной страницы Епифанцева в Инстаграм.Владимир Епифанцев (в центре) и другие актеры после проходивших в Калининграде съемок сериала "В клетке". Фото с личной страницы Епифанцева в Инстаграм.Фото: Instagram.com
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Достаточно заглянуть на страничку актера Владимира Епифанцева «ВКонтакте», чтобы понять: звезда фильма "Фартовый" и сериалов «Побег» и «Братаны-3» - личность своеобразная. Яркая, брутальная, невоздержанная. И нет ничего удивительного, что Епифанцев закатил уже второй скандал в Калининграде, где он несколько недель находился на съемках сериала про бойцов ММА «В клетке».

Вначале Епифанцеву не понравилось то, что фитнес-клуб «Альбатрос» закрывается на вход в одиннадцать вечера - он в итоге не успел на тренировку, чтобы подготовиться к очередному съемочному дню. Столкнувшись с запертой дверью, актер начал транслировать в Инстаграм яркие недовольные реплики. Потом, правда, извинился перед директором заведения: мол, слегка погорячился. А на днях под пресс брутального актера попала желатерия «Италия», что в торгово-развлекательном центре «Европа». Епифанцеву не понравилось отсутствие в меню ресторана перца чили. Он попросил его у официанта - тот только развел руками.

- Мне сказали, что я первый человек, который обратился к ним с такой просьбой. Все довольствуются тем, что подают. Вот иду в магазин, чтобы купить этот чили, порезать его и добавить в еду. Ну люблю острое! Да, я такой. Да, я капризный, - цитирует Епифанцева издание «Клопс.Ru».

Но чили не нашлось и в магазине. Ситуацию спасло то, что в желатерии все-таки обнаружился нужный овощ. Епифанцеву подали тарелку с нарезанным ломтиками красным перцем, и капризный актер больше не возмущался. А администратор "Италии" высказал сожаление, что Епифанцев вместо того, чтобы решить вопрос мирным путем «включил видеоблогера».

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