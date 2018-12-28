Уходящий год принес калининградским спортсменам 500 медалей

В уходящем 2018 году калининградские спортсмены завоевали больше 500 медалей на Кубках Европы и мира, а участие принимали в семи сотнях спортивных соревнований. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" рассказал пресс-атташе в министерстве спорта Калининградской области Дмитрий Иванов.

- В этом году у нас в области появилось 60 новых мастеров спорта в этом году, два из них - заслуженные и один - международного класса. Регулярно обновляются рекорды области, и даже на днях легкоатлетка Елена Зуйкевич установила новый рекорд в манеже спорткомплекса "Юность", - говорит представитель минспорта.

По словам Дмитрия Иванова, в регионе действуют 60 федераций, представляющих более 70 видов спорта, и в год проводится свыше 400 спортивных мероприятий. Самой любимой активностью для калининградцев остается плавание — всего в наших бассейнах занимается свыше 14 тысяч человек.

- В следующем году бассейнов станет больше, - пообещал представитель минспорта. - Сейчас строится спорткомплекс в поселке Космодемьянского, в следующем году, надеемся, начнется строительство еще одного, в Южном парке. Там смогут заниматься пловцы и пятиборцы.

Главными событиями года, кроме ЧМ-2018 и Финала четырех по волейболу, Иванов считает эстафету огня Универсиады и Kaliningrad Sports&Music Open, который посетили 19 тысяч человек, а также велопробег "Тур де Кранц", который в этот раз собрал свыше 10 тысяч велосипедистов. Кстати, по данным Иванова, в следующем году маршрут пробега может измениться.

В новогодние каникулы спортивная жизнь в регионе не останавливается.

- Кто хочет посмотреть на настоящий футбол, где нет зарплат, но много энтузиазма — то второго января стартует Рождественский кубок Калининградской любительской футбольной лиги. Игры будут проходить на стадионе БФУ возле парка Юность. Там такие пасы отдают и голы забивают, что диву даешься! Есть трибуны, полевая кухня, чай, - рассказал Дмитрий Иванов.

Кроме того, с 18 по 21 января в Калининграде пройдет Чемпионат страны по греко-римской борьбе - Федерация спортивной борьбы России пересмотрела привычный календарь мероприятий и приняла решение перенести чемпионат России на начало года. Его примет Дворец спорта "Янтарный".

Эфир программы «Говорит Калининград» полностью слушайте ЗДЕСЬ.