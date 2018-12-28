2018-12-28T17:31:58+03:00
Добрые дела

Новогоднее чудо: Неизвестный бизнесмен перечислил 626 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей в Калининграде

Благодаря анонимному жертвователю исполнятся мечты семей, нуждающихся в помощи
Александр КАТЕРУША
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Участники благотворительного проекта "Страна других. Дети" на сцене Калининградской областной филармонии. Крайний справа - Никита Плетнев.Участники благотворительного проекта "Страна других. Дети" на сцене Калининградской областной филармонии. Крайний справа - Никита Плетнев.Фото: Александр Подгорчук
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Настоящее чудо случилось накануне Нового года в Калининграде – бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, перечислил крупную сумму денег на лечение детей. Благотворительный фонд «Берег надежды» получил 626 тысяч 773 рубля.

- Мужчина отказался афишировать свое имя и предпочел остаться неизвестным, - говорят

в благотворительном фонде. - Благодаря нашему анонимному жертвователю исполнятся мечты семей, нуждающихся в помощи. Для 11-летнего Севы Васильева и 3-летнего Данилы Грикшаса приобретут новые слуховые аппараты, благодаря которым мальчики смогут слышать родителей, педагогов и развиваться дальше. А 11-летний Андрей Грушин отправится на обследование в федеральный медицинский центр неврологии и психиатрии, где, как мы верим, ему смогут уточнить диагноз и назначить лечение, которое поможет мальчику и его семье.

Интересно, что совсем недавно «Берег надежды» за один день собрал деньги на операцию для 17-летнего пианиста Никиты Плетнева из Пионерского. Сбор был объявлен утром в понедельник, 3 декабря. Уже к вечеру были необходимые средства и даже больше! Откликнулись десятки людей.

- Один из жертвователей, пожелавший остаться неизвестным, приехал в офис фонда на улицу Колоскова и передал для семьи Никиты 45 тысяч рублей,- сообщили в фонде. – Этих денег хватит на операцию и проезд Никиты с мамой в Санкт-Петербург и обратно.

Также на счет фонда поступило пожертвование в сумме 45 тысяч рублей от главы Пионерского Елены Широченко.

Никита не видит с рождения, у него ретинопатия обоих глаз. В детстве он перенес несколько операций, периодически наблюдается в Санкт-Петербурге. Недавно ему удалили глаз.

Никита – пианист с уникальным талантом. В детстве услышал, как его двоюродный брат играет на аккордеоне, и стал подбирать аккорды сам. Никита играет на слух, запоминая наизусть значительные произведения.

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