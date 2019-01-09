2019-01-09T12:58:40+03:00
Происшествия

Последствия шторма в Пионерском: разрушенный променад, кораблекрушения и россыпи янтаря

Удар стихии в первые дни 2019 года оказался по-настоящему сокрушительным
Ольга ГОНЧАРОВА
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Как и в Светлогорске, в Пионерском пострадал променад.Как и в Светлогорске, в Пионерском пострадал променад.Фото: Ольга Гончарова
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Среди всех наших приморских городов Пионерскому во время недавнего шторма досталось, пожалуй, сильнее всего. 2 января, когда скорость ветра превышала 24 метра в секунду, получил пробоину малый рыболовецкий траулер, который был пришвартован в местном порту. В него врезался причальный кран, оторванный ветром от швартовых. Судно легло на грунт у причальной стенки. На счастье, никто не пострадал. Все члены экипажа живы и здоровы. После тут же затонула круизная яхта.

Так выглядит лестница на пляж после шторма. Фото: Ольга Гончарова

Так выглядит лестница на пляж после шторма.Фото: Ольга Гончарова

Жители Пионерского переживали стихию в основном дома, выходить на улицу было крайне опасно. В городе срывало крыши и валило деревья. На городской части променада оказались уничтожены лестничные марши. Произошли обвалы грунта на набережной. Проход для прогулок закрыт до госрезиденции "Янтарь". И там, увы, тоже сплошные провалы. Впрочем, проваливаться начала несколько лет назад и все берегоукрепительные работы оказались тщетными. Надо отметить, что бюджет муниципалитета не предусматривал расходы на ремонт инфраструктуры на побережье в 2019 году.

Единственный плюс - штормовое море снова вынесло на берег много вынесло крупного янтаря. Его ловили сачками парни в черных гидрокостюмах, а любители собирали на пляже. Можно было насобирать отличные кусочки солнечного камня размером в два-три сантиметра.

Жители Пионерского собирают янтарь. Фото: Ольга Гончарова

Жители Пионерского собирают янтарь.Фото: Ольга Гончарова

В соседнем Светлогорске после шторма тоже оказался частично разрушен променад, из-за чего пришлось даже переселить в другой отель постояльцев пятизвездочной гостиницы «Гранд Палас». На пострадавшей набережной побывали представители «Балтберегозащиты». Специалисты зафиксировали разрушения эстакадной части на протяжении 36,5 м, а также повреждения на протяжении 165 м. Установлено, что основной элемент защиты променада - подпорная берегозащитная стенка, в удовлетворительном состоянии. Угрозы ее обрушения на всем протяжении променада не предвидится. Восстановительные работы начнутся, как только это представится возможным.

Вот за такое мы любим Балтийское море. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Вот за такое мы любим Балтийское море.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

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