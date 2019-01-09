Антон Алиханов: Мы не переключились, газопровод через Литву работает

Во вторник, 8 января, в Калининградской области ввели в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучую регазификационную установку «Маршал Василевский», которые обеспечивают возможность получения природного газа морским транспортом в объеме до 3,7 миллиарда кубометров в год.

В соцсетях тут же началось бурное обсуждение новости. В частности, калининградцы писали вопросительные комментарии под постом губернатора Антона Алиханова в Инстаграме о визите Владимира Путина.

«Странно, так резко объявить о том, что мы больше не зависим от транзита газа. Оказывается, что мы переключились на потребление газа из танкера. Геополитика играет свою игру, в которой Россия «наказывает» непослушных соседей. Для потребителя важно, чтобы не изменилась цена газа», - пишет пользователь greenbergeco.

Антон Алиханов отвечает ему:

«Мы не переключились. Газопровод работает. Но теперь у нас есть работающий альтернативный маршрут. А ПХГ - огромный запас для выравнивания потребления в зимний период».

Еще один комментатор интересуется, не легче бы было сделать ответвление от «Северного потока»:

«Любят у нас всем баловаться. Понятно что сжиженный газ это новые технологии, но не проще в современных экономических условиях сделать ответвление от «Северного потока», а не тратить миллиарды на доставку и сжижение газа», - пишет пользователь с ником akvatorus.

Глава региона отвечает подписчику:

«Резюме: не легче. Нужна была альтернатива. Она обеспечена. Трубопроводный газ есть, возможности по объему на годы вперед обеспечены (под пост потребления), ПХГ до 800 млн кубов хранения уже к 2024 году.

Кроме того, в комментариях Алиханов отмечает, что цена не газ в Калининградской области останется на прежнем уровне как для физических лиц, так и для предприятий.

По словам губернатора, уровень газификации региона сейчас 68,5%.

Ранее директор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Россия не прекратит транзит газа через Литву в Калининград после начала работы терминала сжиженного природного газа. Он также отметил, что поставки транзитного газа дешевле примерно в три раза.

Позднее ситуацию прокомментировали в Литве. По словам министра энергетики республики Жигимантаса Вайчюнаса, транзит российского природного газа через Литву не прекращался, хотя осуществляется пока в меньших объемах.

- Речь идет о краткосрочном снижении прокачки газа из-за тестирования в Калининградской области терминала сжиженного природного газа.

Вайчюнас отметил, что Литва в вопросе транзита защищена долгосрочным соглашением с "Газпромом".

- Оно действует до 2025 года и заключено по принципу "транспортируй или плати", гарантирующего интересы обеих сторон, - цитирует литовского министра агентство ТАСС.