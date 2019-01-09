Репин, соцреализм и спектакли: каким будет Музей русской живописи в Калининграде

Строительство частного Музея русской живописи в Калининграде обсудили на последнем Совете по культуре при губернаторе. Новое здание появится на территории «Рыбной деревни-2». Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд. рублей. Финансирует проект калининградский бизнесмен и коллекционер живописи Рустам Алиев. Построить музей планируют до 2022 года.

Внизу - сувениры и антиквариат

Предполагается, что музей займет четыре этажа общей площадью 12,5 тысячи квадратных метров. Как рассказал архитектор Вячеслав Генне, будущее здание музея состоит из двух блоков. Это, собственно, музей и образовательный мультимедийный центр. Объединить оба пространства намерены просторным атриумом: внутренний двор оформят в исторической эстетике.

В нижней части комплекса задумано разместить антикварные магазины, художественный салон, сувенирный блок, книжный магазин и арт-кафе с выходом на набережную.

Первый уровень займут экспозиции. Тут разместят русское академическое искусство. Прогуливаясь по помещениям, пол которых будет покрыт паркетом, посетители смогут любоваться картинами Ильи Репина, Григория Мясоедова, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина, Василия Перова и других мастеров из собрания Рустама Алиева.

Второй этаж просторной музейной части займут полотна соцреализма 60-70-х годов. Выше – современное искусство и интерактивный центр с залом на 400 мест. Тут планируют представлять современные мультимедийные технологии.

В образовательном центре оборудуют классы для обучения хореографии, живописи, скульптуре и т.д. Предусмотрено место для большого хранилища произведений искусства, кабинетов сотрудников, искусствоведов, реставрационных и багетных мастерских.

Предусмотрена подземная парковка. Особое внимание уделят освещению и системе поддержания климата в музее – все же для старинных картин нужны определенная температура и влажность.

- Если говорить о фасадах, то мы уже занимаемся подборами материалов, работаем с возможными подрядчиками. Хотим использовать для музейной части навесные фасады из натурального камня, - отметил архитектор Генне.

- Все делается на мои личные деньги. Хочу, чтобы коллекцию видели, - объясняет Рустам Алиев. – Приведу пример. Ко мне приходят в гости серьезные люди, которые заработали, деньги имеют. Им рассказываешь, показываешь. А им это не интересно. Говорят: «Зачем тебе эти картины? В чем суть? Где ты тут заработаешь?». Приходится объяснять, что это не для заработка. И вот, приходит человек, не добившийся финансовых успехов и ему это интересно!

Экспонаты из Монако

В музее решено проводить не только выставки, но и приглашать специалистов для чтения лекций. Для их проведения построят большие современные лектории.

- У меня вышло много книг на иностранных языках. Так вот, презентации книг происходили всегда в музеях. В Вене, Париже, Брюсселе, даже в городах Китая. Лекторий сегодня – это открытое пространство для городского сообщества. Это почти концертно-театральная площадка, - говорит писатель Евгений Гришковец. - Я и в атриумах музейных выступал часто. Это же тоже сценическое пространство, которое можно использовать для концертов и спектаклей! У нас страшный, просто ужасный дефицит камерного культурного пространства для лекций, спектаклей и концертов. Музей может быть местом для творческих встреч разного формата!

- Проект знаковый. Это самая серьезная частная инициатива за последние годы в регионе, - отметил губернатор Антон Алиханов.

Интересно, что во время обсуждений будущего музея уже не звучали прежние замечания вроде: «Зачем нам столько музеев?».

- Музей лишний в Калининграде быть не может. Культурная среда у нас пока еще бедная, - заявил ректор БФУ имени Канта Андрей Клемешев. – Это только усилит культурную составляющую нашего города.

И все же были те, кто усомнился в необходимости строительства такого большого здания. Мол, что там показывать будем и не слишком ли много площадей?

– Коллекция постоянно пополняется. Я делаю все с запасом и через 10 лет я скажу: «Места уже не хватает». Так и будет, – уверен Рустам Алиев. - Потому что о том, что я буду строить музей, многие коллекционеры узнали. Мне уже человек 5 или 7 минимум картин 100 готовы просто подарить. Вот, живет коллекционер в Монако, собирает Коровина, Капустина, Лапшина – у него 5 тысяч работ. Он говорит: «Я тебе работ 20-30 дам. Пусть они у тебя просто висят». И таких много. Увидите, потом некуда вешать будет! Многие люди держат коллекции в квартирах и домах, а потом не знают, куда их девать. Очень много картин я привожу с Запада, возвращаю то, что было вывезено до революции и в революцию, и в период 20-х и 30-х годов. Есть шедевры, которые достойны любого музея. В следующем году, например, будет 175-летие со дня рождения Ильи Репина. Одну работу у нас Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге уже зарезервировал, чтобы мы ее обязательно на большой выставке показали.

Члены Совета по культуре одобрили концепцию будущего Музея русской живописи, который станет частью музейного квартала Калининграда. Решено подготовить еще два проекта здания на выбор.