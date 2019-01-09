2019-01-09T18:44:19+03:00
Общество

Алиханов пришел на Новый год к писателю Гришковцу с кастрюлей солянки

Собственноручно приготовленным супом глава региона угощал всех гостей
Александр КАТЕРУША
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Фото с той самой вечеринки. Губернатор в объектив не попал.Фото с той самой вечеринки. Губернатор в объектив не попал.Фото: Из архива Евгения Гришковца
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Калининградский писатель Евгений Гришковец устроил вечеринку в честь Нового года и пригласил на нее друзей, в том числе губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Об этом драматург рассказал на страницах своего Интернет-дневника.

Появление Антона Алиханова на вечере Евгений Гришковец описывает так: «В какой-то момент появился высокий молодой человек с большой кастрюлей, все тут же выстроились к нему в очередь с глубокими пластмассовыми тарелками для супа. Молодой человек наливал всем солянку…».

Евгений Гришковец. Фото: Александр КАТЕРУША

Евгений Гришковец.Фото: Александр КАТЕРУША

«У нашего губернатора, Антона Андреевича, в декабре родился третий ребенок, сын… Он заранее предупредил меня, что сможет заехать к нам на вечеринку не более, чем на полчасика, но он непременно это сделает, и чтобы никто даже и не подумал варить солянку для честнОй компании вместо него. Он сказал, что традиции — только тогда традиции, когда они соблюдаются, и что он очень хочет, чтобы его место в этой традиции никем не было бы занято», - пояснил Евгений Гришковец. Увы, на фотографии с праздника губернатор не попал.

Интересно, что впервые Алиханов пришел с «главным похмельным супом» (именно так он значится в дневнике писателя) на новогоднюю вечеринку к Гришковцу 1 января 2018 года.

«Ему так понравилось на нашей вечеринке, что он занял место ди-джея, а, в итоге, еще и пел песни из репертуара группы AC/DC. Пел хорошо», - заключил Евгений Гришковец.

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