Очевидец: Домик художника Ловиса Коринта в Гвардейске разрушается и не охраняется

Дом немецкого художника-экспрессиониста Ловиса Коринта в Гвардейске, о консервации которого заговорили еще в декабре 2014 года, продолжает разрушаться. Об этом в очередной раз напомнил калининградец Павел Белорецкий. Приехав в новогодние каникулы в Гвардейск, Павел заметил, что ситуация с сохранением объекта культурного наследия ухудшается, дом медленно, но верно превращается в руины. Кроме того, постепенно уничтожаются средства его охраны.

- Я долго иронизировал в социальных сетях о том, как архитекторы Гвардейска понимают слово «консервация здания», но то, что я увидел сейчас, это уже просто ни в какие ворота, извините, не лезет, - пишет Белорецкий на своей странице в Фейсбуке. - О консервации уже вообще, по-моему, речи не идет. Плюнули не только на дом, но и на его охрану самым откровенным образом: забор разломан, фанера, которой забивали проемы, на некоторых окнах оторвана, камеры не работают.

Также Белорецкий отметил, что в дом Ловиса Коринта постоянно проникают люди.

- Трещина «падающей» стены заметно увеличилась в размерах, - продолжает калининградец. - Стало быть, администрации города плевать не только на дом художника, но и на своих граждан, которые по неосторожности могут быть погребены под завалами заброшенного здания. У дома вырыли огромную ямищу, ее даже не огородили!

Напомним, об этой яме жители Гвардейска администрации напоминали еще в июле прошлого года, но реакции властей не последовало.

Между тем, в 2015 году министерство культуры Калининградской области организовало международную научную конференцию, на которой была утверждена программа создания музейного комплекса Ловиса Коринта на исторической родине художника, бывшем городе Тапиау. Ранее, в декабре 2014 года, эта идея появилась во время визита замдиректора по развитию и выставочной деятельности Государственного Эрмитажа Владимира Матвеева. Матвеев предложил развивать будущий музей Ловиса Коринта как филиал Калининградской художественной галереи (сегодня – Музей изобразительных искусств). Однако, Владимир Матвеев 4 марта 2015 года скончался, и история с восстановлением исторического здания застопорилась.

В ноябре 2017 года домик художника серьезно пострадал во время осеннего шторма, о чем администрация даже поспешила заявить на своем официальном сайте. 5 ноября река Дейма вышла из берегов, и вода начала продвигаться к домику Ловиса Коринта. Подтопления не произошло, но черепица на крыше частично обвалилась, и вода стала проникать внутрь здания.

Главы администрации Максим Коломиец поручил заняться этой проблемой управлению имущественных и земельных отношений и МБУ «ТехКонтрольСтрой». Директор «ТехКонтрольСтроя», депутат окружного совета Александр Демешко, назвал ситуацию с сохранением аварийного здания непростой, но приступать к работам не стал, а предложил два варианта выхода из ситуации: либо закрыть прорехи металлопрофилем, либо оборудовать на крыше легкий тент (ни то, ни другое, судя по фотографиям Белорецкого, сделано не было).

Работники управления имущественных и земельных отношений Гвардейска в ноябре того же 2017 года, осмотрев домик Ловиса Коринта, обнаружили, что установленная ранее сигнализация разрушена вандалами. Власти пообещали восстановить сигнализацию и основательно закрыть все входы в здание к концу ноября. Возможно, это даже было сделано, но сегодня следов этой работы уже не заметно. Не изменилась ситуация и после визита в Гвардейск губернатора Антона Алиханова в феврале 2017 года.

Дом, который сейчас продолжает разрушаться, был построен в 1825 году. Здание располагалось на Вассерштрассе (сейчас Водная улица), и принадлежало Герниху и Вильгельмине Коринт, владевшим кожевенной мастерской и крупным фермерским хозяйством. Тут их сын, будущий знаменитый художник Ловис Коринт, в 1858 году родился, жил и сделал первые детские рисунки.

После переезда художника в Кенигсберг в 1870-х его дом был продан и в конца XIX века подвергся перестройке. В 2007 году Дом художника Ловиса Коринта был внесен в список объектов культурного наследия.