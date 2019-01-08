Владимир Путин в Калининграде: Запрос на высокую культуру растет с каждым годом

Во вторник, 8 января, Калининградскую область посетил Президент России Владимир Путин. В начале визита глава государства принял участие в запуске терминала по приему сжиженного газа на Калининградском подземном хранилище газа, расположенном в Зеленоградском районе.

- Уникальное подземное хранилище газа позволит обеспечить стабильные поставки газа в регион в осенне-зимний период, - заявил президент.

А весь проект обеспечит полную энергетическую безопасность региона. Сейчас, напомним, "голубое топливо" поступает в регион по газопроводам через территории Белоруссии и Литвы.

Вторая часть визита была посвящена культурной программе. В Калининградском областном историко-художественном музее под председательством президента состоялось совещание по вопросу создания культурно-образовательных комплексов в субъектах Российской Федерации. Первые такие центры должны появиться в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово. В мероприятии приняли участие члены федерального и регионального правительств, руководители регионов, деятели культуры и искусства.

Совещание прошло в Калининградском областном историко-художественном музее.Фото: Александр Подгорчук

Перед началом встречи Владимир Путин пошутил:

- Хотел вчера (в понедельник - Ред.) сходить в Эрмитаж. Мне говорят: "Эрмитаж закрыт!" Был бы тут в Калининграде филиал Эрмитажа, сходил бы здесь.

Глава государства осмотрел макеты создаваемых культурно-образовательных комплексов. В частности, президент ознакомился с проектами Калининградского театра оперы и балета, Высшей школы музыкального и театрального искусства, музейного и театрально-образовательного комплексов, культурного центра во Владивостоке, образовательного центра на острове Русский и хореографической академии в Севастополе.

- Культурные центры должны включать в себя концертные залы, музейные и выставочные пространства. Объединять на одной площадке филиалы наших ведущих театров, музеев. Развитие таких комплексов уже обозначено как один из приоритетов национального проекта «Культура», - сказал Владимир Путин. - Запрос на настоящую высокую культуру растет с каждым годом. Эту тенденцию нужно поддержать. Насыщенная культурная жизнь, яркие творческие события, возможности раскрыть свои таланты должны быть доступны каждому человеку в любом регионе нашей страны.

Президент также отметил, что при проектировании и строительстве объектов необходимо избежать шаблонных подходов и ориентироваться на специфику регионов.

Что касается Калининграда, то, по словам губернатора Антона Алиханова, строительство культурно-образовательного комплекса начнется на Октябрьском острове в первом квартале текущего года.

- Сегодня мы продемонстрировали театральный и музейный комплекс. Все технико-экономические показатели этих комплексов были проработаны и согласованы. Регион у нас растет – мы перешагнули миллионную отметку, также растет турпоток. Это говорит о том, что эти комплексы будут востребованы. Хочу отметить, что наличие таких знаковых объектов будет способствовать развитию новой территории, которая станет отдельным районом города, - отметил Антон Алиханов.

Владимир Путин и Ольга Голодец.Фото: Эдуард Молчанов

Как отметила вице-премьер правительства России Ольга Голодец, завершить строительство учебных и жилых корпусов будущих культурно-образовательных комплексов планируется завершить к 1 сентября 2020 года, а полностью построить комплексы к 2023 году.

Добавим, что в состав культурно-образовательного кластера на Октябрьском острове войдет музейный комплекс, филиал Большого театра, театрально-образовательный комплекс и жилые помещения.