В Калининграде мусорная реформа «воскресила» умерших

В среду 9 января сразу несколько калининградских СМИ сообщили, что оператор единой системы обращения с отходами, разослав пробные платежки по адресам, указал в них несуществующий телефон, а также адрес несуществующего офиса. Еще более интересный момент – некоторые платежки пришли на адреса умерших людей. Причем, некоторые люди скончались довольно давно.

В соцсетях появилось несколько публикаций об этом. Например, калининградец Николай Акимов получил платежку, которая была адресована его покойному отцу Виктору Николаевичу.

- Прислали пробную квитанцию на имя умершего 10 лет назад отца, - сообщил Акимов. - Проживающих указано трое, между тем, матери тоже уже лет десять как нет. Как к такой организации относиться?

Далее Акимов сообщил, что в течение всего дня не мог дозвониться до офиса. По его словам, один из номеров пересылал его на автоответчик, на котором установлен двухминутный лимит, а до второго номера вообще невозможно дозвониться, так как там постоянно слышны только короткие гудки.

- Не психую, но было очень неприятно получить такую квитанцию, - заключил Акимов. - Год свиньи, однако. Как тут в гороскопы не верить?

Подобную квитанцию, в которой вместо одного жильца указаны два, получила и одна из сотрудниц калининградской мэрии. По этому поводу она даже пошутила, что такая платежка пришла из-за того, что по гороскопу она – близнецы.

Прием посетителей.Фото: Иван МАРКОВ

В четверг 10 октября корреспондент «Комсомолки» побывал в «несуществующем» офисе и пообщался с его сотрудниками.

К слову, разыскать этот офис действительно непросто, так как никакой таблички на дверях пока нет. В квитанциях указан адрес «улица Коперника, 2-4», а по телефону по-прежнему довольно сложно дозвониться. Тем не менее, в десятом часу утра у входа уже толпилось несколько человек, и одна из сотрудниц решила открыть дверь на улицу, подперев ее.

- Чтобы легче найти было, - пояснила она.

В офисе за старшего - начальник отдела по реализации услуг физическим лицам Татьяна Марченкова, она подтвердила, что звонков и обращений действительно очень много.

- Вчера к нам пришло около 50 человек, - говорит Марченкова. – И мы принимаем обращения не только здесь, но и на Леонова, 48А. Дело в том, что до 9 января мы не работали, как и все, потому что праздники были.

- А если платежки пришли в начале января, как вы принимали звонки до 9 числа?

- У нас в эти дни работала только горячая линия по вывозу мусора, - ответила начальник отдела. – На нашем сайте телефон мы разместили, там такая красная бегущая строка. Там же принимали звонки и по платежкам.

- За сегодняшнее утро к вам сколько жителей обратилось?

- Десять заявлений у нас уже (на часах было 9:45 – Ред.), - ответила Марченкова.

- Как так вышло, что в платежках указано большее число проживающих, чем фактическое?

- Мы же только открываемся, только начинаем свою деятельность, - оправдалась сотрудница единого оператора. – Вы же понимаете, что у всех бывают ошибки. Когда фонд капремонта начинал свою деятельность, у него тоже были подобные ошибки. Я напомню, что разослали мы только так называемые нулевые платежки, и за них платить не нужно. Мы их специально разослали, чтобы какие-то ошибки выявить. После заявлений от граждан мы внесем изменения в лицевые счета.

- Что делать, если жители не получили вашу платежку?

- Наши платежки выставляются только тем жильцам, где были протоколы общих собраний о переходе на прямой расчет с ресурсноснабжающими организациями. Если таких собраний не было, то квитанция выставляется управляющей компании, и квитанцию жильцам выставляет уже управляющая компания.

- Если человек с заявлением к вам не придет, платить ему придется даже за покойных родственников, указанных в платежке?

- Вероятно, да. Но у нас на сайте есть форма обращения для граждан. Те, кто находится далеко, могут все через интернет нам отправить. Там и документы все прикрепить можно. К нам ехать не обязательно.

Татьяна Марченкова напомнила, что работает офис единого оператора с 8 утра до 17:00 с понедельника по четверг (обед с 12:00 до 12:45), а в пятницу с 8 утра до 15:45.