Индустриальные парки, экспорт, янтарь: что ждет калининградскую экономику

В четверг, 10 января, губернатор Антон Алиханов выступил с посланием, посвященном экономическим перспективам региона, перед членами совета по улучшению инвестиционного климата. В докладе главы региона прозвучала информация об экономическом развитии в прошлом году, об уже знакомых проектах, но были и кое-какие новинки. "Комсомолка" приводит наиболее интересные тезисы выступления.

Что с инвестициями?

- В течение трех лет с 2015 по 2017 год включительно мы наблюдаем рост физического объема инвестиций, - отметил губернатор. - Однако, по оперативным данным за январь-сентябрь 2018 года, в сопоставимых ценах отмечается снижение поступления инвестиций на 2,6 процента. Но это снижение было ожидаемым на фоне высокой базы 2017 года в связи с завершением реализации крупных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. По оценке в 2018 году поступления инвестиций в основной капитал составят сумму в пределах 100-110 млрд рублей. В текущем году позитивную динамику показывают большинство отраслей обрабатывающей промышленности, и это было бы невозможно без федеральных и региональных мер стимулирования.

Поддержка экспорта продолжится

Экспорт - один из главных калининградских приоритетов на сегодняшний день. Поэтому неудивительно, что экспорту уделяется повышенное внимание.

- Для совершенствования экспортного направления на базе Центра поддержки предпринимательства осуществляется деятельность Центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Калининградской области, - сказал Антон Алиханов. - В 2018 году услугами Центра экспорта воспользовалось 459 субъектов МСП. В рамках поддержки экспортноориентированных предпринимателей и расширения рынков сбыта Центром экспорта организованы и проведены мероприятия, в результате которых заключено 45 экспортных контрактов на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Антон Алиханов.Фото: Иван МАРКОВ

Развитие индустриальных парков

Уже в течение нескольких лет одним из приоритетов развития региональной экономики называется создание индустриальных парков. В разное время фигурировал разное их количество. Сейчас на повестке две площадки: возле поселка Храброво и около Черняховска.

- Управляющей компанией индустриальных парков «Черняховск» и «Храброво» в нашем регионе является Корпорация развития Калининградской области, - напомнил губернатор. - В 2018 году основной фокус деятельности корпорации был направлен на завершение строительных и проектных работ по объектам энергетической и инженерной инфраструктуры индустриальных парков. Так, в парке «Храброво» в ноябре 2018 года была введена в эксплуатацию подстанция мощностью 39 МВТ. В 2019 году начнет функционировать система водоснабжения. Важный вопрос для запуска индустриального парка - его газоснабжение. Новая трасса, которая подходит к его границам, в настоящий момент согласуется со всеми службами проектной организаций. Что касается работы по созданию инженерной инфраструктуры в индустриальном парке «Черняховск», то мы рассчитываем на то, что первые резиденты смогут к ней подключиться уже в 2020 году.

Параллельно в индустриальные парк региональные власти пытаются привлечь резидентов. Как отметил Алиханов, в прошлом году договоры на размещение в индустриальном парке «Храброво» были подписаны с двумя компаниями, реализующими инвестиционные проекты по строительству завода по производству труб из нержавеющей стали и по строительству завода по производству комплексных пищевых добавок для перерабатывающей промышленности.

Проекты в сельском хозяйстве

После начала обмена санкциями между Россией и странами Евросоюза агропромышленный сектор в Калининградской области, как и в России в целом, стал развиваться гораздо активнее. Ожидается, что в регионе будет реализовано еще несколько крупных проектов.

- Сегодня мы вплотную подошли к реализации сразу нескольких крупных проектов в аграрном секторе, - отметил губернатор. - В 2019 году группой компаний «Залесское молоко» совместно с немецкими партнерами – компаниями MASTERRIND и RBB в Полесском районе Калининградской области запланирован к проект по строительству первого в России селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве, в результате которого в качестве товара будет выступать генетическая племенная продукция. Общая стоимость проекта оценивается в 629 млн рублей. Уверен, что строительство такого центра с использованием современных научно-обоснованных методов и технологий заложит основу для нового витка развития молочной отрасли.

Кроме того, продолжит "региональную экспансию" компания «Мираторг», которая вложит более 2 млрд рублей в завершение строительства животноводческого комплекса. В 2019 году планируется запуск двух новых ферм для увеличения поголовья мясного крупного рогатого скота до 100 тысяч голов. Две площадки мощностью 5 тысяч голов маточного поголовья будет запущено в Неманском и Черняховском районах. Кстати, сейчас в Озерском, Неманском и Черняховском районах Калининградской области уже работают 11 высокотехнологичных ферм «Мираторга» с совокупным поголовьем 65 тысяч животных.

- Уверен, что новые объекты позволят вывести животноводческий комплекс на проектную мощность, что укрепит лидерские позиции региона по численности маточного поголовья мясного крупного рогатого скота, - заметил Антон Алиханов.

Янтарный кластер

Продолжится развитие и янтарной промышленности, показавшей очень неплохие результаты в предыдущие два года.

- В июне прошлого года мы заключили соглашение о создании янтарного кластера на территории Калининградской области, - сказал Антон Алиханов. - Он объединяет 32 участника, включая Калининградский янтарный комбинат, компании по переработке янтаря, производству ювелирных изделий, учреждения высшего и профессионального образования. На предприятиях кластера занято порядка двух тысяч человек. Общий объем инвестиций до 2023 года оценивается в 2,8 млрд рублей.

Еще один глубоководный порт

Как выясняется, власти не отказались от идеи строительства глубоководного порта в Янтарном (напомним, сейчас возводится терминал в Пионерском). Проект, конечно, интересный, но он может поставить под сомнение туристическую привлекательность городка.

- В состав порта войдут контейнерный терминал мощностью 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн, терминал накатных грузов мощностью 2 млн тонн, терминал генеральных грузов мощностью 6,1 млн тонн – совокупная мощность порта составит около 48 млн тонн, - пояснил губернатор.

Стоимость проекта - 180 млрд рублей (без учета затрат на строительство моста).