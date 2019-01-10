«Запихнули в машину и угрожали»: В Янтарном запугали, избили и ограбили трех ловцов янтаря

В ночь на 10 января в Янтарном жертвами пока неустановленных преступников, стали три дайвера. Как сообщают очевидцы из группы “Клуб любителей ловли янтаря Калининград” в “Вконтакте”, грабители напали на ловцов солнечного камня в разгар морского промысла, намяли бока и отняли дорогостоящее снаряжение. Судя по показаниям свидетелей, грабители фундаментально подготовились к операции, четко знали, что экспроприировать. Нападение для дайверов стало для них полной неожиданностью, их застигли врасплох.

По предварительным данным, нападавших было трое, молодые парни спортивного телосложения. Все в масках, видимо маскировались под полицейский спецназ, который периодически выходит на тропу войны с морскими и сухопутными копателями янтаря.

- С криками представились полицией и накинулись. Встречали людей по одиночке. Машина нападавших стояла сверху, ее не было видно. Один и со словами: «Спецназ!» завалил меня на землю. А за машиной было еще двое, скрутили руки и приказали молчать. После запихнули в машину, угрожали. Потом моего напарника дождались. Он только на берег вышел и его прямо в гидрокостюме лицом в землю, раздели, скрутили руки и затолкали в машину. А дальше не видел, ибо в машине связанный был, – едва отойдя от шока рассказывал один из потерпевших ныряльщиков.

Чуть позже, когда грабители благополучно покинули место преступления выяснилось: пропало три буксировщика «Аполло», часы и компьютеры, а также полупустые сетки-малявы с янтарем. Кстати, один буксировщик для подводного плавания стоит не менее 100 тысяч рублей. Жертвы ограбления вызвали полицию. Оперативники, несмотря на темную ночь, прибыли оперативно.

- Работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства по уголовному делу. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Ведется их розыск. Виновные будут задержаны, - сообщила «Комсомолке руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

А тем временем дайверы не на шутку встревожены, пытаются понять, кто "наехал" на их коллег по цеху. Одни предполагают, что это банальный гоп-стоп, кто-то решил таким образом обновить снаряжение для подводной охоты за солнечным камнем. Другие полагают, что это местечковые разборки между янтарщиками. Третья версия – рэкет, однако настоящие бандиты, наверняка не ограничились бы ограблением троицы пловцов.

Надо отметить, что это уже не первый случай нападения на дайверов на калининградском побережье, причем злоумышленники действуют по аналогичной схеме, нападения дерзкие, охота идет за дорогостоящей техникой и оборудованием. Возможно, для перепродажи. Участники «Клуба любителей ловли янтаря в Калининграде» намерены провести собственное независимое расследование.

Кстати, ловить янтарь в море сачком или собирать на пляже закон не запрещает. Но если заняться сбытом или скупкой крупного камня, то это, извините, уже статья. А вот добыча карьерным способом на суше или с помощью мотопомпы в море – чистый криминал, причем крайне опасный вид «спорта» для жизни самого ныряльщика. Фактически каждый месяц в нашем регионе гибнут за солнечный камень молодые люди. Счет идет уже на десятки.