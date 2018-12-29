На связи Росреестр — о дачной амнистии, цене на недвижимость и судьбе долевого строительства

Вход через МФЦ

- Александр Александрович, какие итоги уходящего года?

- Окончательные итоги еще не определены. На декабрь приходится пик деловой активности. Граждане стараются оформить недвижимость, которую приобрели в этом году.

- Многие функции Росреестра в 2017 году переданы в МФЦ, насколько удачен этот опыт?

- Открытие МФЦ на территории региона определило новый формат получения государственных услуг Росреестра – доступно, быстро, комфортно. Жители региона быстро оценили преимущества подачи документов в МФЦ. Это позволило гражданам сдавать и получать документы, там, где им удобно. Действующая система – безопасна. МФЦ несет полную ответственность за пакет принятых документов. Кроме того, на этапе приема документы сканируются сотрудником МФЦ, заверяются электронной подписью и создается электронная копия документа, которая затем прикрепляется к заявлению и направляется на регистрацию в Управление. Сроки госрегистрации остались прежние.

- Как не стать жертвой мошенников при покупке или продаже недвижимости? Как получить сведения об объекте?

- Любой человек может получить по запросу на конкретный объект недвижимости общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о том, кто собственник, но без персональных данных. В запросе должны быть указаны: кадастровый номер, адрес, позволяющие идентифицировать объект, ограничения (обременения).

По усмотрению заявителя запрос может быть предоставлен лично через любой из офисов ГКУ "МФЦ" на территории Калининграда и области, почтовым отправлением по адресу: 236022, Калининград, улица Осенняя 32 либо в электронной форме запросом на сайте rosreestr.ru.

В электронной форме документ заверяется электронно-цифровой подписью заявителя.

Плата за выписку из ЕГРН в виде бумажного документа для физических лиц составляет 400 рублей, в виде электронного документа - 250 рублей.

О дачной амнистии

- Как зарегистрировать право на дачный или садовый дом, гараж в упрощенном порядке?

- Упрощенный порядок применяется при оформлении прав гражданина на объекты недвижимости, для создания которых не требуется выдача разрешения на строительство, в том числе садовые и дачные дома на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, дачного хозяйства, строения и сооружения, гаражи на земельных участках, выделенных гражданам для целей, не связанных с бизнесом.

- Какие потребуются документы для оформления?

- Заявление правообладателя или его представителя о госрегистрации права собственности (нотариально удостоверенная доверенность), документ, удостоверяющий личность, декларация об объекте, правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположена недвижимость, документ об уплате госпошлины.

Зарегистрировать права на дачный дом, садовый дом или гараж в упрощенном порядке, если объект находится в другом регионе, можно подав документы через офис филиала Кадастровой палаты.

Можно подать документы через офисы МФЦ или на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги» с электронной подписью. Или направить нотариально заверенные документы по почте с описью вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра или Кадастровой палаты по месту нахождения объекта недвижимости.

О кадастровой стоимости новости и события

- Увеличивается ли кадастровая стоимость на недвижимость? Почему дорожает "вторичный фонд" по кадастру, а рыночные цены на такую недвижимость падают? Как оспорить кадастровую оценку? Ведь налоги исчисляют из кадастровой оценки.

- Кадастровая стоимость объекта - цена недвижимости, установленная по заказу госорганов и внесенная в ЕГРН. По жилью она соизмерима с рыночной стоимостью, немножко «переоценен» бизнес. Надо понимать, что недвижимость на морском побережье, в Зеленоградске, Светлогорске, будет всегда дороже - и на рынке, и по кадастру. А участки на востоке области будут дешевле. В Калининграде жилье дороже в центре, чем в спальных районах. В соответствии с новым законом о кадастровой оценки при правительстве региона создано государственное бюджетное учреждение, которое осуществляет мониторинг рынка недвижимости. В случае резких изменений цен на недвижимость данное учреждение может инициировать очередной тур оценки. Теоретически она может снижаться. Полагаю, что жилой фонд даже несколько недооценен, нередко рыночная стоимость может быть выше, чем установленная кадастровая.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается межведомственной комиссией, куда входят представители сообщества оценщиков, кадастровой палаты, областного правительства, в течение одного месяца с даты его поступления. Заявление либо удовлетворяется, либо комиссия принимает решение об его отклонении. Форму заявления можно скачать на сайте Росреестра. Важно, что заявление надо подать в Комиссию не позднее пяти лет с даты внесения в ЕГРН оспариваемых результатов кадастровой стоимости.

Кадастровую стоимость объектов можно узнать сайте rosreestr.ru в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online. Для этого нужно заполнить форму поиска адреса недвижимости или ввести кадастровый номер. Сведения о кадастровой стоимости объекта предоставляются в электронном формате, либо лично в офисах МФЦ. Данная услуга бесплатна.

О долевом строительстве и земле

- Нередко в садовых товариществах неясно, где точно проходят границы, возникают споры и недоразумения. Это происходит при наложении земельного участка на участок по кадастру. Как быстро упорядочить этот процесс, в случае, когда прежний владелец умер, а новый вступает в наследство? Ведь сроки растягиваются на полгода и больше.

- Да, есть проблема, причем не только в СНТ. Менялись системы координат, методики замеров. В редких случаях согласовать границы участка может наследник (если он единственный), даже без свидетельства о праве на наследство. В таком случае необходимо подать заявление нотариусу, который выдаст справку, что данный человек является наследником к имуществу умершего. В управлении Росреестра (ул. Соммера, 27) ведется регулярный прием граждан по вторникам и пятницам, куда можно обратиться за консультацией. К сожалению, очень часто люди устанавливают сами свои границы, то есть занимаются самозахватом земли.

- Чем это чревато для владельца?

- Существует ответственность, лишения права собственности – это крайняя процедура. Можно получить штраф за нецелевое использование или использование участка без документов. За самозахват предусмотрена административная ответственность. СНТ – это популярные у населения участки, они стоят немного дешевле, чем участки под ИЖС. Но с 1 января закон приравняет земли СНТ к землям населенных пунктов, где можно будет строить индивидуальные жилые дома.

- Как зарегистрировать договор аренды нежилого назначения?

- Находящийся в аренде объект недвижимости не менее одного года подлежит обязательной регистрации. Для этого необходимо обратиться с заявлением в МФЦ. Предварительно оплатить госпошлину и предоставить подлинник договора аренды в 2 экземплярах.

- Говорят, что к 2020 году долевого строительства не будет. Сегодня купить жилье на этапе возведения объекта значительно дешевле, чем готового жилья от застройщика или перекупщика, но велик риск быть обманутым.

- Отмечу, что тенденция свертывания долевого строительства – общероссийская тенденция, уход от договоров долевого участия и переход на проектное финансирование. Делается это для защиты прав граждан, так как много в стране обманутых дольщиков. В Калининграде недавно Центробанк приостановил лицензию страховой компании «Проминстрах», в которой несколько застройщиков страховали свою гражданскую ответственность. Поэтому мы приостановили регистрацию договоров долевого участия данных строительных фирм. С этого года изменились требования к застройщикам, но не все своевременно на них отреагировали, что стало причиной остановки деятельности. Есть единый сайт «Dom.rf», где публикуются декларации, проекты объектов, планы, изменения в документации застройщиков. И человек может увидеть и проанализировать эту информацию, решить в какие объекты можно вкладывать средства.

- Как зарегистрировать вещное право на квартиру на основании договора участия в долевом строительстве?

- Передача объекта застройщиком и принятие его участником долевого строительства идет по передаточному акту или иному документу о передаче объекта. Передача объекта осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иной недвижимости. Застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока. При этом не допускается досрочное исполнение застройщиком обязательства по передаче объекта, если это не установлено договором. Застройщик не менее чем за месяц до срока передачи должен уведомить дольщиков о завершении строительства дома и принять его в договорной срок.

- Как зарегистрировать право собственности на жилье по наследству?

- При наследовании по завещанию выдается свидетельство о праве на наследство по завещанию, а при наследовании по закону - свидетельство о праве на наследство по закону. Получить свидетельство можно лично или через представителя. Право собственности на недвижимость подлежит госрегистрации. Регистрация права на недвижимость с 2016 года подтверждается выпиской из ЕГРН о правах на недвижимость. На регистрацию необходимо обратиться в МФЦ, либо документы можно подать в электронном виде через нотариуса с установленным пакетом документов.

В электронном виде

- Как подать документы на госрегистрацию прав не выходя из дома?

- Госуслуги в электронном виде пользуются большим спросом, так как сокращаются сроки, меньше госпошлина, не нужно ходить по кабинетам госорганов.

На портале Росреестра доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг – регистрация прав и кадастровый учет недвижимости, получение сведений из ЕГРН. Удобнее всего использовать личный кабинет. Для доступа надо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации. Если вы уже зарегистрированы на портале gosuslugi.ru, то для аутентификации подойдут сведения учетной записи данного портала.

Кроме того, для получения госуслуги в личном кабинете нужна действующая электронная цифровая подпись. Ее можно получить в аккредитованных удостоверяющих центрах города. В филиале "ФКП Росреестра" стоимость создания сертификата - от 700 рублей.

Приведу пример. Вам нужно предоставить документы на госрегистрацию сделки по продаже квартиры. В личном кабинете, вносите сведения о заявителях – сторонах сделки, о продаваемой квартире – предмете сделки и о регистрационном действии, которое вы хотите совершить. Прикладываете файлы образов электронных документов с файлами электронных подписей, оплачиваете госпошлину, а она будет на 30 процентов ниже, чем при личном визите в МФЦ. Электронный пакет документов поступает регистраторам и будет рассмотрен в течение 3 дней, а на бумажных носителях в течение 7 дней.

Ход рассмотрения сделки можно контролировать из личного кабинета, а после регистрации прав вы получите выписку в электронном виде. Итак, если сделка совершается через портал Росреестра, можно сэкономить на госпошлине.

- Калининград вошел в пилотный проект по госрегистрации и документы могут направляться в другие регионы. Это увеличивает сроки? Насколько востребована эта услуга?

- Мы уже давно работаем по экстерриториальному принципу. Человек может получить и подать документы на объекты недвижимости в другом регионе. С 1 января 2017 года заявителям предоставляется возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов в любом крае или области России, независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Это удобно, сокращает время и финансовые затраты граждан на регистрацию прав, при покупке или продаже объектов в других регионах. 51 регион в рамках пилотного проекта работает в едином программном ресурсе и в случае необходимости при увеличении нагрузки на тот или другой регион можно воспользоваться помощью коллег. В Калининграде подать документы можно в офисе филиала «ФКП Росреестра» по адресу улица Осенняя, 32, кабинет 101.