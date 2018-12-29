Калининградские спортсмены, которые нас удивили

КЁРЛИНГ

Калининградские керлингистки Юлия Портунова и Юлия Гузиёва по итогам 2018 года признаны лучшими спортсменками по олимпийским видам спорта. Девушки – участницы зимней олимпиады в Пхёнчхане. Они вместе с тренером Сергеем Белановым стали первыми представителями регионального спорта на Зимних Олимпийских играх.

Увы, медалей там завоевать не удалось.

Зато следом Юлия Гузиёва и Юлия Портунова привезли бронзовые медали с чемпионата мира.

А в декабре калининградки еще и выиграли международный турнир в Японии. На ледовой арене города Каруидзава в префектуре Нагано выступило 13 женских команд из Канады, Шотландии, Японии, Южной Кореи и России.

Россиянки, в составе которых были Юлия Портунова и Юлия Гузиёва, переиграли шотландскую команду скипа Софи Джексон, оказались сильнее японок Сейны Накаджимы, а в финале одолели еще одну японскую сборную.

КУДО

Калининградец Марат Алиасхабов стал чемпионом мира по кудо – масштабные соревнования принимал город Токио. Всего на счету команды России 12 золотых и 4 серебряных медали.

Боец регионального отделения национальной федерации кудо соревновался среди соперников с суммой веса и роста (коэффициента) свыше 270 единиц.

Калининградец Марат Алиасхабов стал чемпионом мира по кудо.Фото: Instagram.com

Оппонентов такой массы было 16 — с ростом 182 сантиметра и весом 111 килограммов, Муса провел четыре поединка, одолев украинца, корейца, японца и спортсмена из Москвы Сергея Минакова в финале. Итог – золотая медаль и почести.

По словам Марата, такой вид спорта как кудо тренирует не только физические, но и моральные, духовные качества человека.

- Это самурайская философия: уважение к семье и родителям, к учителю. Никакой агрессии. Этому учит сенсей, президент федерации кудо России Роман Анашкин. Созидай, твори добро, живи в мире. Как говорили самураи, лучший поединок это тот, который не состоялся. Важно избегать конфликтов, драк, - говорит боец. – Душа, тело, разум – все связано. Занявшись кудо, я увидел четко свой жизненный путь.

Мечта Марата – открыть в Калининграде свою школу и тренировать детей.

Кудо - современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо и тайском боксе. В настоящий момент кудо - это динамично развивающийся вид спорта, включающий в себя элементы и технические приемы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Урожайным на медали 2018 год был и для калининградского борца Мусы Евлоева. В правительстве области его наградили как лучшего спортсмена по олимпийским видам спорта. Наверное, ничего бы не было, если б не громкая победа на чемпионате мира по греко-римской борьбе, который приняла Венгрия.

В Будапешт съехались спортсмены со всего мира – на коврах арены имени трехкратного олимпийского чемпиона Ласло Паппа выступило около 900 представителей 114 стран.

Муса Евлоев - чемпион мира по греко-римской борьбе.Фото: Правительство Калининградской области

Калининградец Муса Евлоев показал отличный результат в составе сборной России по греко-римской борьбе. В весовой категории до 97 кг Муса провел пять поединков. Наш земляк оказался сильнее представителей Кыргызстана, Ирана, Венесуэлы, Армении и Болгарии.

В полуфинале ему удалось победить олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Артура Алексаняна из Армении, в финале одолеть болгарина Кирила Милова.

В минспорта отметили, что последний раз такого успеха калининградская школа спортивной борьбы добивалась 7 лет назад, когда на чемпионате мира в Стамбуле победу праздновал борец-вольник Алексей Шемаров.

Муса Евлоев – атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд, победитель чемпионата России 2018 года и вице-чемпион мира прошлого сезона.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

На последних в этом году отечественных соревнованиях по спортивному ориентированию, которые прошли в Краснодарском крае, выступал и представитель Калининградской области.

Показывать мастерство пришлось в горном ущелье около поселка Адербиевка. Спортсмен из Люблино Дмитрий Наконечный стал одним из трех медалистов дисциплины «кросс-выбор».

Дима преодолел около 10 км и 28 контрольных пунктов из 30, финишировав с картой и электронным чипом за 37 минут и 45 секунд.

Спортсмен из Люблино Дмитрий Наконечный стал одним из трех медалистов.Фото: Правительство Калининградской области

В минспорта отметили, что один из всероссийских стартов осенью-2019 пройдет в Светлогорске.

Дмитрий Наконечный – воспитанник светловской муниципальной спортшколы олимпийского резерва, неоднократный призер и победитель национальных турниров, призер прошлогоднего этапа кубка мира.

По итогам 2018 года Дмитрий Наконечный назван лучшим спортсменом по неолимпийским видам спорта.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

В этом году Тегеран принимал первый в истории мировой чемпионат по стрельбе из классического и блочного лука среди военных: выступил 61 спортсмен из 20 стран.

Калининградка Наталья Авдеева представляла нашу страну и родной ЦСКА в звании прапорщика. Она показала прекрасный результат в личном первенстве и в составе команды.

Несмотря на сложные погодные условия (было довольно холодно и ощущались порывы ветра), Наталья победила в индивидуальном зачете, в решающем матче оказавшись точнее напарницы по сборной Виктории Бальжановой.

Калининградка Наталья Авдеева победила в индивидуальном зачете.Фото: Правительство Калининградской области

Интересно, что еще одна спортсменка в этом году отличилась на соревнованиях среди военнослужащих в Рио-де-Жанейро собрал 171 дзюдоиста из 21 страны. Россию представили 18 атлетов из ЦСКА, в их числе 23-летняя калининградка Анжела Гаспарян.

Ей удалось завоевать две бронзы: в состязании команд и личных встречах.

В индивидуальных соревнованиях Анжела проиграла француженке, но матч за бронзу выиграла у представительницы Народно-освободительной армии Китая.