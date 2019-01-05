Рынок Сельма в Калининграде вспыхнул из-за электрочайника

В субботу после обеда вспыхнул пожар на рынке Сельма в Калининграде. Огонь быстро распространился по торговым павильонам, в которых торгуют одеждой и обувью. Продавцы начали выбегать из магазинов, многие пытались спасти свои вещи. В воздухе висит смрад от горящего пластика. Столб черного дыма виден за несколько километров.

Пожар на рынке Сельма.Фото: Александр КАТЕРУША

Первые пожарные машины прибыли довольно оперативно - от Сельмы ло пожарной части на улице Нарвской рукой подать. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Калининградской области, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Информации о жертвах и пострадавщих пока нет. Пожар в настоящее время локализован.

Пожар на рынке Сельма.Фото: Александр КАТЕРУША

Неизвестна и причина пожара, хотя торговцы в один голос утверждают, что огонь загорелся из-за электрочайника. Дело в том, что сети в торговых павильонах не приспособлены для мощных электроприбров.

Пожар на рынке Сельма.Фото: Александр КАТЕРУША

- Включили чайник, потом вспыхнуло - короткое замыкание, - рассказал один из продавцов. - После этого сразу стена занялась, она ведь из пластика, потом вещи...

Администрация рынка не сразу, а только после распоряжений пожарных начала эвакуацию посетителей рынка и продавацов. На месте находится несколько карет "Скорой помощи".