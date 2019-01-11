Землю на Октябрьском острове в Калининграде инвесторам могут отдать бесплатно

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о перспективах офшорной зоны на Октябрьском острове как и острова в целом.

Дерипаска и не только

У специального административного района (так офшорная зона называется официально) уже появилось девять потенциальных резидентов, в числе которых компания En+ Олега Дерипаски. В ближайшее время, по словам Алиханова, Корпорация развития Калининградской области, которая является оператором специального административного района (САР), начнет их регистрацию.

- Примерно до 5 февраля все компании, которые подали документы, мы зарегистрируем, - пояснил губернатор. - Это компании, которые входят в орбиту Дерипаски, но есть и другие наши известные фамилии, которые тоже с нами работают. Как только зарегистрируем, мы о них проинформируем.

Вторая очередь Октябрьского острова. Что будет?Фото: Правительство Калининградской области

Землю - бесплатно!

Что касается перспектив развития Октябрьского острова, то, по словам Антона Алиханова, в рамках второй очереди будет осуществлен масштабный проект жилой и коммерческой застройки территории вплоть до Берлинского моста. Только жилой недвижимости должно появиться больее 1,2 млн квадратных метров. Причем, инвесторы, вероятно, смогут получить землю на Октябрьском острове бесплатно.

- Там больше 200 гектаров земли. Мы вполне готовы рассматривать варианты передачи бесплатно этого земельного участка с обязательствами вложения, - сказал глава области, добавив, что региону проект интересен, благодаря дополнительным налогам с недвижимого имущества.

Предварительный бюджет второй очереди проекта освоения Октябрьского острова - более 78 млрд рублей.

Ранее в правительсве уже сообщали, что создание офшора на Октябрьском повлечет комплексное развитие этой территории, остров должен стать новым центром городской жизни. В сентябре 2018 года состоялся конкурс на разработку мастер-плана острова, в котором победила компания из Великобритании LDA Design. В январе этого года мастер-план должен быть готов.

НА ЗАМЕТКУ

Как будет работать офшорная зона

Как сообщили "КП" в региональном правительстве, к особенностям ведения хозяйственной деятельности на территории САР относится ограниченное применение требований законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле, а также ряд налоговых преференций, которые распространяются на участников специального административного района – международные холдинговые компании.

Для того, чтобы получить статус участника (резидента) САР, компании-соискателю необходимо соответствовать ряду условий, ключевыми среди которых являются:

- регистрация иностранной компании на территории Калининградской области (остров Октябрьский) в порядке редомициляции;

- обязательство иностранной компании осуществить инвестиции на сумму не менее 50 млн рублей в течение 6 месяцев с даты получения статуса участника САР.

С 2019 года администрирование САР осуществляет Корпорация развития Калининградской области. Соответствующие поправки в первом и сразу в окончательном чтении приняла Калининградская областная Дума 19 декабря прошлого года.