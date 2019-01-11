Поехал протопить котел: в Светлогорске в частном доме четыре человека отравились угарным газом

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 56-летнего мужчины, владельца загородного дома на улице архитектора Попова в Светлогорске, где в ночь на пятницу произошла трагедия.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около полуночи 10 января.

- По предварительным данным, житель Калининграда приехал в свою квартиру в Светлогорск, чтобы включить газовое отопление. Через некоторое время он перестал выходить на связь с женой, та, обеспокоившись долгим отсутствием мужа, приехала и обнаружила супруга в квартире без признаков жизни. Приехавшая на место бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть мужчины, - сообщила «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального СУ СКР Наталья Гацко.

Фельдшер осмотрела мужчину, который уже не подавал признаков жизни. Во время осмотра супруга погибшего, ее подруга и медик внезапно почувствовали себя плохо. В итоге всех госпитализировали с диагнозом отравление бытовым газом.

А специалисты газовой службы, оперативно прибывшие в опасную квартиру, констатировали превышение в воздухе продуктов неполного сгорания газа.

После проветривания помещений в квартиру были вызваны сотрудники полиции и СКР.

- В ходе осмотра места происшествия повреждений, указывающих на насильственный характер смерти калининградца, не обнаружено. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и соседи погибшего, изымается необходимая документация. При наличии на то соответствующих оснований будет, в том числе, дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, ответственной за установку и безопасную эксплуатацию газового оборудования в квартире, - отметила Наталья Гацко.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

БЫЛО ДЕЛО

В Краснознаменске от угарного газа погибли пять человек

Напомним, это уже не первый случай за последние годы смертельного отравления людей газом из-за неисправного газового оборудования. Самое громакая история произошла в прошлом году в Краснознаменске. 27 апреля в 16-квартирном доме погибли пять человек, в том числе молодая семья с ребенком, которая снимала жилье.

Позже директор управляющей компании «Комфорт» Владимир Селиванов заявил, что дымоход в квартире, где погибла молодая семья, был засорен строительным мусором. Однако прочистить его никто не мог, так как не было на месте собственника жилья.

Было возбуждено два уголовных дела. Владельца квартиры, по вине которого погибли пять человек, приговорили к трем годам и шести месяцам в колонии общего режима. Он признан виновным в том, что заблокировал автоматическую систему безопасности газового оборудования. А директора МУПа приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Руководитель предприятия должным образом не организовал проверку тяги в дымовентиляционных каналах дома. В результате дымоход засорился строительным мусором, что привело отсутствию тяги.