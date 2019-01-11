Школа под Калининградом переходит на альтернативные виды энергетики

Четыре года назад «Школа будущего», что в поселке Большое Исаково под Калининградом, выиграла грант регионального министерства образования на развитие научного творчества. И на полученные средства приобрела, в частности, восемь солнечных панелей. Новейшее оборудование разместили на крыше образовательного учреждения, начали наблюдать.

И вот какие любопытные итоги подвел на своей странице в соцсетях директор «Школы будущего» Алексей Голубицкий в первые январские дни. "В Школе будущего на крыше установлены солнечные панели, - написал директор. - Количество выработанной энергии можно наблюдать в режиме реального времени (есть возможность переключить режимы «в час», «в сутки», «в месяц», «в год»), можно зарядить мобильный телефон (получи каплю солнечной энергии на свой гаджет!).

По словам руководителя школы, в настоящее время благодаря солнечным панелям и замене лампочек на энергосберегающие школа уже сократила энергопотребление на 10 %.

- Мы готовимся перевести на освещение от солнечных панелей спортзал и два кабинета, это порядка 300 квадратных метров, - рассказала директор «Комсомолке». – Но самое важное заключается в другом! В том, что ученики школы не только в теории, а здесь и сейчас, во время урока и на перемене могут наблюдать эффект альтернативной энергетики.

- Конечно, школа рассматривает вариант полного отказа от традиционного энергопотребления, - не скрывает планов Алексей Голубицкий. – Но без спонсорской помощи нам не обойтись. Возможно, благодаря публикациям о нашем опыте, найдется желающий, кто захочет поддержать школу в ее стремлении продождать работу с альтернативными источниками энергии.

По словам директора, в России есть еще школы, которые во время учебного процесса работают с подобным оборудованием. Но их – единицы.

КСТАТИ

Про самый эффективный для загара месяц в Калининграде

Алексей Голубицкий также поделился заданием, которое может попасться выпускникам на обязательном государственном экзамене.

- А теперь задача из ОГЭ на анализ столбчатых диаграмм, - написал в соцсетях директор. - «В какой месяц лучше всего приезжать в Калининград, если хочешь хорошо загореть?».

Смотрим на фото и решаем!