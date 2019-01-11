2019-01-11T15:30:31+03:00
Происшествия

Невидимый убийца. В прошлом году в Калининграде угарным газом отравились 27 человек

«Комсомолка» посмотрела отчеты «Калининрадгазификации» только за декабрь прошлого года. Причина бед везде одна и та же – самовольная установка газовых котлов
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Эксплуатация газового оборудования требует знания, умения и ответственности.Эксплуатация газового оборудования требует знания, умения и ответственности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Массовое отравление угарным газом в Светлогорске (в результате ЧП, напомним, погиб мужчина и пострадали три женщины) в очередной раз обратило наше внимание на риск, связанный с эксплуатацией газового оборудования. Увы, в прошлом году не обошлось без трагических случаев.

Так, 8 декабря в Калининграде 31-летний мужчина погиб от отравления угарным газом. По данным следователей, погибший самостоятельно, без согласований с газовой службой, установил в квартире газовую колонку для нагрева воды.

- При обследовании квартиры было обнаружено тело молодого человека в ванной комнате без признаков жизни, - говорится в отчете газовой службы. - От имеющейся газовой колонки дымоотводящий патрубок не был присоединен в дымоход, тяга в дымовом и вентиляционном каналах отсутствовала. В помещении была высокая концентрация угарного газа.

Тремя днями ранее в диспетчерскую аварийной службы города Калининграда поступил звонок от дежурного врача Городской станции скорой медицинской помощи об отравлении угарным газом женщины 52-х лет. Пострадавшей, проживающей в одном из домов на улице Колхозной, оказали медицинскую помощь в БСМП.

- В результате обследования системы газопотребления обнаружено, что в квартире самовольно установлен двухконтурный газовый котел, дымоотводящий патрубок от котла присоединен в дымоход негерметично, в вентиляционный канал установлена вытяжка от газовой плиты, клапан притока воздуха отсутствует, - констатируют газовщики.

В канун Нового года, 26 декабря, в диспетчерскую аварийной службы города Калининграда поступил звонок от жительницы одной из жительниц Гурьевска об отравлении угарным газом троих детей и одного взрослого.

Пострадавшие доставлены для оказания неотложной помощи в медицинские учреждения областного центра.

- В квартире был самовольно установлен двухконтурный газовый котел, вентиляционный канал полностью перекрыт работающей принудительной вытяжкой от газовой плиты, клапан притока воздуха отсутствует, - рассказали в "Калининградгазификации".

- Некоторые считают, что можно купить и все установить самостоятельно, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» начальник службы эксплуатации домового газового оборудования «Калининградгазификации» Андрей Кулик. - На самом же деле котел должна подключать специализированная газовая организация, она же должна проверить дымоотводящие системы и системы воздухообмена, приточные клапаны.

По словам начальника службы эксплуатации, 15 раз в прошлом году специалисты выезжали на случаи отравления угарным газом.

По данным «Калининградгазификации», в 2018 году из-за несоблюдения правил эксплуатации бытового газового оборудования пострадало 27 человека, среди них - 9 детей. Причиной несчастных случаев стало действие «невидимого убийцы» - угарного газа.

Специалисты обращают внимание жителей региона на необходимость соблюдения правил эксплуатации газоиспользующего оборудования, заключения договоров со специализированной организацией на его техническое обслуживание и обеспечения беспрепятственного доступа газовиков в квартиры для проверки работы приборов.

Это позволит свести к минимуму вероятность возникновения несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту.

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