Громкое дело: внук адмирала Егорова признался в жестоком убийстве друга

6 декабря 2018 года из регионального следственного управления СКР в суд Ленинградского района Калининграда поступило резонансное уголовное дело. В тяжком преступлении – убийстве 29-летнего предпринимателя Алексея Ивлева обвиняется внук экс-губернатора Калининградской области, бывшего командующего Балтийским флотом Владимира Егорова – 35-летний Сергей Егоров. Рассмотрение по существу началось судьей Ниной Муценберг 9 января в первый рабочий день этого года.

Напомним, жертва и преступник хорошо знали друг друга, работали вместе и даже дружили семьями. Сергей Егоров взял взаймы у товарища полтора миллиона рублей, но долг не отдавал. Кредитор, естественно, настаивал на возврате денег. Наконец, казалось, обязательства должны были быть исполнены. 10 марта 2018 года Егоров, пригласил приятеля к себе, в квартиру на улице Колхозной в Калининграде. Алексей Ивлев даже не мог предположить, чем закончиться эта встреча. Попрощался с женой, уехал на встречу и пропал. Супруга знала к кому и зачем он поехал, что, собственно, и позволило оперативникам быстро выйти на след убийцы. Кровавую расправу над другом он совершил в своей квартире, а потом перевез труп на одну из дач в поселке Романово.

12 марта в следственном управлении СК России возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

- Расследование началось по факту безвестного исчезновения 29-летнего жителя Калининграда. Мужчина 10 марта вышел из своего дома на улице Гагарина в Калининграде. Его место нахождения установлено не было. В итоге тело погибшего, с повреждениями, указывающими на криминальный характер смерти, было обнаружено на заболоченном участке местности вблизи Пионерского, - комментировала тогда ситуацию «Комсомолке» руководитель пресс-службы СУ СКР Наталья Гацко.

Убийцу задержали менее чем за сутки и заключили под стражу. На допросе Сергей Егоров рассказал, где спрятал тело. Родная тетя убийцы Ольга четко высказала свою позицию сразу после ареста племенника:

- Сергей будет отвечать за то, что совершил, по закону…

Как сообщает "Клопс.Ru", ссылаясь на результаты судмедэкспертизы, Егоров не менее 29 раз ударил Алексея Ивлева ножом в голову и грудь, а также нанес 34 удара строительным молотком.

Следствие длилось девять месяцев. 9 января в суде Сергей Егоров вину свою признал.

Какое наказание ждет убийцу? Не исключено, что уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования материалов дела, допроса экспертов, свидетелей и потерпевших.

- Вину убийца признал, а если обвиняемый признает свою вину, раскаивается, то предусмотрен особый порядок судебного следствия. Это специальная процедура, для утверждения которой требуется личное согласие человека с предъявленными ему обвинениями, заключение досудебного соглашения со следствием. Особый порядок существенно ускоряет судебный процесс. Рассмотрение уголовных дел судами в особом порядке позволяет более мягкую санкцию, размер не может превышать двух третьих от максимально возможного срока самого сурового наказания, которое установлено УК РФ за совершение данного преступления. А наказание за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ, 15 лет, срок могут уменьшить до 10 лет лишения свободы. Плюс возмещение морального вреда потерпевшим, - прокомментировал ситуацию адвокат Евгений Галактионов.

Мама погибшего заявила гражданский иск на 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.