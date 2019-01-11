Смертельный риск ради лайка: юный зацепер прокатился на электричке от Пионерского до Романово

В сети появилось шокирующее своим безумием видео. Молодой человек, цепляется к «хвосту» скоростного пригородного поезда «Ласточка» на станции «Пионерский курорт» и, несмотря на отчаянные жесты и крики дежурной железнодорожницы, отправляется в путь вместе с составом. Ролик длится чуть более двух минут. Электричка мчится в сторону Калининграда, и в нескольких километрах от поселка Романова зацепер спрыгивает на рельсы.

Видео в группе «Зацепинг. Калининградская область» моментально набирает почти 2 тысячи просмотров. Однако автор ролика в силу скудости ума не понимает, что подобные поездки с ветерком могут и заканчиваются плачевно. Железная дорога – объект повышенной опасности и здесь шутки плохи. В нашем регионе уже были жертвы среди зацеперов. В пресс-службе КЖД пояснили, что подобные инциденты должна расследовать транспортная полиция. Злоумышленников надо ловить и наказывать. Однако наказание за такие выходки в нашей стране просто смешное.

- Это деяние подпадает под статью 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде - влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. Такой штраф не останавливает хулиганов, - прокомментировали факт в Калининградской транспортной прокуратуре.