2019-01-11T17:28:24+03:00
Происшествия

Смертельный риск ради лайка: юный зацепер прокатился на электричке от Пионерского до Романово

Парень выложил видео в интернете и набрал за час две тысячи просмотров [видео]
Ольга ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Кадр из видео юного зацепера.Кадр из видео юного зацепера.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

В сети появилось шокирующее своим безумием видео. Молодой человек, цепляется к «хвосту» скоростного пригородного поезда «Ласточка» на станции «Пионерский курорт» и, несмотря на отчаянные жесты и крики дежурной железнодорожницы, отправляется в путь вместе с составом. Ролик длится чуть более двух минут. Электричка мчится в сторону Калининграда, и в нескольких километрах от поселка Романова зацепер спрыгивает на рельсы.

Видео в группе «Зацепинг. Калининградская область» моментально набирает почти 2 тысячи просмотров. Однако автор ролика в силу скудости ума не понимает, что подобные поездки с ветерком могут и заканчиваются плачевно. Железная дорога – объект повышенной опасности и здесь шутки плохи. В нашем регионе уже были жертвы среди зацеперов. В пресс-службе КЖД пояснили, что подобные инциденты должна расследовать транспортная полиция. Злоумышленников надо ловить и наказывать. Однако наказание за такие выходки в нашей стране просто смешное.

- Это деяние подпадает под статью 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде - влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. Такой штраф не останавливает хулиганов, - прокомментировали факт в Калининградской транспортной прокуратуре.

Зацепинг в Калининграде.Видео

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Калининградская область возобновила газоснабжение через Литву и Белоруссию
В Калининграде таксист-частник грабил пьяных посетителей ночных клубов
В Багратионовске будут судить мужчину за избиение до смерти подростка
В калининградском дворе слепили из снега Деда Мороза: то ли жильцы, то ли дворники из Узбекистана
На участке улицы Казанской в Калининграде запретят парковаться
Калининградец проколол соседу два колеса из-за конфликта за парковочное место во дворе
В «Храброво» задерживается прибытие рейсов из Санкт-Петербурга
Жительница Мурманска попалась на серии квартирных краж в Калининграде
СМИ: семимесячный ребенок в Калининграде умер от острой инфекции
Гусев примет международные соревнования по шорт-треку
Балтфлот получил более 30 танков Т-72Б
Диетолог расскажет калининградским женщинам, как худеть быстро и эффективно
Состоится традиционный памятный «Марш жизни» до Янтарного
В Калининграде пройдут публичные слушания по размещению на Сельме электроподстанции
Поселок Васильково остался без воды
В центре Калининграда у мужчины вырвали из рук телефон за 46 тысяч
Под Черняховском пройдет 20-километровый пеший поход «Ночной рейд памяти»
Уголовное дело Рудникова и Дацышина поступило в Московский суд Санкт-Петербурга
Стало известно состояние трех женщин, отравившихся угарным газом в Светлогорске
Калининградца приговорили к 320 часам обязательных работ за грабеж
В калининградской колонии-поселении осужденные изобразили своими телами картину «Мишки в сосновом бору»
В двух исправительных учреждениях Калининградской области устроили соревнования по выпеканию новогоднего торта