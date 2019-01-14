Как калининградцы ждали бургеры и Тимати под дождем

Про появление бургерной Black Star Burger в Калининграде стало известно еще прошлой осенью. Заведение должно было открыться на Ленпроспекте в конце года, но видимо что-то пошло не так. И калининградцы смогли попасть в новый ресторан только в минувшее воскресенье. Владельцы предупредили, что открытие будет тестовым. А в качестве затравки написали, что приедет один из совладельцев сети — рэпер Тимати.

К 17 часам возле дверей заведения выстроились десятки желающих попробовать бургеры. Толпа была настолько большой, что в какой-то момент стала мешать пешеходам. Многие смотрели за стекло, где на открытой кухне готовили парни и девушки с полностью разрисованными тату руками.

— Пап, привет, можно я куплю себе бургер? — один из школьников в толпе позвонил домой. — Да, тут бургерную открывают.

Неожиданно пошел дождь, некоторые стали доставать зонты, а остальные продолжали мокнуть и ждать, пока охранник с суровым лицом запустит их внутрь.

— Так, мой лимит один час. Я столько смогу простоять, — уверял друга парень, прижавшийся к стеклу.

Внутри очереди к кассам были не меньше, чем снаружиФото: Карен АПРИЯНЦ

Тем временем, пользователи в соцсетях, которые смотрели трансляцию с открытия, сравнивали очередь с той, что была у первого Макдоналдса в советское время.

— Просто вообще странные. Ради чего стоять под дождем? Такое впечатление, что хлеб бесплатно раздают, — писала Ирина.

— Посмотрите на сборище людей за бургером, блин… — вторил ей другой пользователь.

Люди в толпе стали раздражаться. Дождь все не прекращался, охранник запускал только небольшое число желающих и на ступенях началась давка. То и дело кто-то разочарованно произносил: «Где Тимати?».

А Тимати тем временем был уже внутри. Правда, в виде картонной маски. С ней стали радостно фотографироваться юные блогерши, которые еще пару минут назад мокли за дверью.

Молодые блогерши охотно фотографировались с маской ТиматиФото: Карен АПРИЯНЦ

Атмосфера в зале напоминала ночной клуб: прожектора, неоновые вывески, приглашенный диджей. К кассам выстроились длинные очереди. Повара готовили бургеры в сумасшедшем ритме. А иногда даже зажигали бенгальский огонь и звонили в колокол, напоминающий корабельную рынду. Это означало, что кто-то заказал VIP-бургер (за 599 рублей).

Повара готовили бургеры в сумасшедшем ритме.Фото: Карен АПРИЯНЦ

Калининградка Лидия пришла в заведение с дочкой. Обе — в черных перчатках, главном символе бургерной.

— Самым интересным было надеть перчатки и съесть в них бургер, — говорит она. Думала, будет неудобно, но оказывается — нет. Они практически не чувствуются на руке, И как хорошо, когда снимаешь их, а руки чистые.

Призналась, что ждали на улице почти час и нисколько не жалеют. И верят, что Тимати все-таки приедет.

СПРАВКА «КП»

Первая бургерная Black Star Burger открылась в Москве в сентябре 2016 года. Сейчас в сети насчитывается 16 ресторанов по всей России и 5 из них — в столице. Рэпер Тимати является лишь одним из совладельцев бизнеса. Ему принадлежит 17% компании, а наибольший, но не контрольный пакет (49%) находится у предпринимателя Юрия Левитаса.