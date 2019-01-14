В Калининграде тонущая собака искусала водолаза, пытавшегося ее спасти

В воскресенье утром группа калининградцев занималась спасением стаи собак, оказавшейся на середине реки Преголи в районе Медового моста. Как сообщил «Комсомолке» очевидец Сергей Кузнецов, четыре собаки, вероятно, собирались подобраться к плавающим по реке лебедям, однако оказались в ледяной ловушке.

- Сначала я заметил только одного черного пса. Он стоял прямо на середине реки, а льда вокруг практически не было, - говорит Кузнецов. – Потом увидел, что на обоих берегах реки начинают собираться люди и пытаются приманить собаку туда, где, как им казалось, лед покрепче.

Примерно через минуту очевидец заметил, что на льду не одна собака, а четыре. При этом, один пес уже несколько раз проваливался и снова вскарабкивался на льдину.

- Это было довольно долго, и, пока одни подзывали собак к берегу, остальные начали вызывать спасателей. Правда, те в свою очередь сообщили, что собаки представляют для них угрозу, и не стали выезжать на вызов, - продолжает Кузнецов.

Через некоторое время одной из женщин, стоявших на берегу, удалось уговорить сотрудников ГО и ЧС подъехать на берег. Однако когда спасатель в водолазном костюме стал подбираться к ближайшей к нему собаке, та вцепилась ему в руку.

- Да, действительно, у нас был вызов, и группа спасателей выезжала к Медовому мосту, - подтвердили в Управлении по делам ГО и ЧС по городу Калининграду. – Наш спасатель полез в воду, но собака, к которой он приблизился, покусала его в руку и плечо. Продолжать операцию наши люди не стали, а сам спасатель сейчас находится в больнице.

Тем не менее, после отъезда покусанных спасателей горожане сдаваться не стали и взяли их работу на себя. Причем, д делу подключились и сотрудники одного из кафе.

- Один из работников кафе с Рыбной деревни принес что-то вроде надувного матраса и рекламную конструкцию из подвала, - продолжает Кузнецов, - по этой конструкции одна из собак смогла выбраться на берег. За ней поднялись и другие.

Очевидец добавил, что своих спасителей животные кусать не стали.