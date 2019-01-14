«Выбивали стекла, чтобы выбраться»: под Калининградом пассажирский автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Черняховском районе в ДТП попал пассажирский автобус. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло в районе поселка Междуречье. По предварительной информации, автобус столкнулся с фурой и съехал в кювет. Возможно, причиной происшествия стала гололедица.

Сообщаются, что в результате аварии несколько человек получили ранения. По словам очевидцев, чтобы выбраться из салона пассажирам пришлось выбивали стекла.

На месте работают спасатели, медики и полиция.

В ДТП пострадали два пассажира.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

ДТП прокомментировал глава администрации Черняховска Сергей Булычев:

- По докладу, который я уже получил, могу сказать только то, что на место из Черняховска сейчас выехали три машины «Скорой помощи». Серьезных травм пассажиры не получили. Двоим сейчас прямо на месте оказывается медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась. По поводу причин происшествия пока сказать ничего не могу, так как с минуты на минуту жду доклада от начальника ГИБДД.

Однако, по словам директора автоколонны Татьяны Филатовой, один из пассажиров получил открытый перелом руки и уже госпитализирован. Еще одной пассажирке со множественными ушибами помощь оказана на месте, однако от госпитализации она отказалась.

В ДТП пострадали два пассажира.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Позже ситуацию прокомментировали в полиции.

- Авария произошла в 14:20, - отметили в УМВД по Калининградской области. - По предварительной информации, водитель фуры «Рено» превысил скорость, нарушил боковой интервал и задней частью полуприцепа допустил столкновение с пассажирским автобусом, двигавшимся во встречном направлении.

Авария произошла в 14:20.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

БЫЛ СЛУЧАЙ

В октябре 2015 из-за столкновения фуры с автобусом два пассажира погибли

19 октябре 2015 года произошла страшная авария под Железнодорожным Правдинского района.

Примерно в 15:50 столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате ДТП погибли двое пассажиров - 68-летний мужчина и 21-летняя женщина. 8 человек, в числе которых водитель грузовика, были госпитализированы.

Причина происшествия - выезд на встречную полосу грузовика. На закруглении дороги водитель грузового автомобиля не справился с управлением, пересек сплошную линию и машина в лобовую столкнулась с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Калининград - Черняховск.

В результате удара передние части автобуса и грузовика смялись. В рейсовом автобусе, по словам пострадавших, от удара сиденья отлетели вперед.

Управлявший фурой водитель - уроженец Узбекистана. В ноябре 2016 года суд приговорил виновника ДТП к двум годам колонии-поселения и лишения его водительских прав на такой же срок.

Известно, что родным 21-летней погибшей страховая компания выплатила 2 миллиона рублей за смерть родственницы в пассажирском автобусе.