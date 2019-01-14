Политолог: Убийство мэра Гданьска повлечет большие политические последствия

Мэра Гданьска Павла Адамовича в Калининграде хорошо знают. Он бывал в нашем городе, участвовал в одном из заседаний блогерского клуба "АмберКант", рассказывал о городском самоуправлении, делился секретами, как добиться успеха в городском развитии. Открытый, образованный, приятный человек. Адамович находился на посту мэра, или президента города, два десятка лет. За это время Гданьск совершил мощный рывок.

В воскресенье вечером перед началом благотворительного концерта в Гданьске на сцену, где стоял Павел Адамович (он открывал выступление оркестра), выскочил мужчина и нанес мэру три удара ножом. Один из ударов пришелся в сердце. Мэр упал, а преступник крикнул, что это месть за то, что он, якобы, безвинно сидел в тюрьме и виновата в этом либеральная партия "Гражданская платформа", членом которой являлся Адамович.

Мэру стали оказывать помощь прямо на сцене. Около часа пытались остановить кровь, привести в сознание. Затем на "скорой" отвезли в больницу, где всю ночь проходила сложнейшая операция. В Гданьске был объявлен сбор крови для пострадавшего мэра, зрителям - очевидцам жуткого происшествия - начали оказывать психологическую помощь.

Увы, спасти Павла Адамовича не удалось. В понедельник в середине дня он умер. А о нападавшем стало известно, что он был судим и к тому же имеет психические отклонения. Хотя изначально казалось, что покушение на мэра имеет политический подтекст. Не просто так ведь преступник кричал название партии.

- Нет, политического следа я здесь не вижу, в польской полиции заявили, что убийца - это психически больной человек, - сказал "КП" калининградский политолог Александр Носович. - Другой вопрос, что это преступление будет иметь большие политические последствия. Осенью в Польше состоятся выборы в Сейм. Адамович был в последнее время главным лицом польского либерализма. Гданьск - один из наиболее разивающихся городов Польши, вторая по величине городская агломерация, родина движения "Солидарность". Соответственно для правой партии "Право и Справедливость" (ПиС), находящейся сейчас у власти, "захват" Гданьска - важнейшая цель. Но при Адамовиче это было нереально. Сейчас, когда его нет, этот вариант вовсе исключен.

По мнению Александра Носовича, убийство мэра сможет "взорвать" политический ландшафт Польши. И значительно повысить рейтинг либеральной оппозиции, которая в настоящее время, согласно данным последних социологических опросов, уступает своим правым конкурентам.

- Смерть Павла Адамовича безусловно мобилизует либеральный электорат, уже сейчас в польском сегменте фейсбука набирает обороты флэшмоб в память о погибшем - "Марш против ненависти". Либералы из "Гражданской платформы" будут строить свою программу на призывах к борьбе с ненавистью и экстремизмом. "Право и Справедливость" и до этого критиковали за радикальную риторику, теперь эта критика еще больше усилится. Что касается самого Павла Адамовича, то он станет иконой польского либерализма, как ранее такой иконой для консерваторов стал погибший в авиакатастрофе под Смоленском президент Лех Качиньский.