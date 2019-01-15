Интриги не получилось: Калининградские волейболистки уступили лидерство москвичкам

В минувшее воскресенье 11-м туром закончился первый круг чемпионата России по волейболу среди женских команд.

На площадке Дворца спорта “Янтарный” встретились два лидера чемпионата - калининградский “Локомотив” и московское “Динамо”. К этому матчу обе команды понесли временные кадровые потери. У нас принять участие в матче по состоянию здоровья не смогли Ана Клегер и Юлия Подскальная. Москвички приехали без основной связующей - Майи Огненович. Волейбольные болельщики были разочарованы таким положением дел, ведь могли встретиться по разные стороны сетки две сербские связующие, чемпионки мира. И одна из интриг матча заключалась в том, кто справиться лучше Бояна Живкович или Майя Огненович.

Но и в начале матча, в первой партии интриги не случилось. Волейболистки “Динамо” сразу включились в игру, не допускали грубых ошибок и систематически набирали очки с подачи. Игроки “Локомотива” не смогли справится с московским блоком. Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова, Валерия Сафонова регулярно упирались в блок Ирины Фетисовой и Екатерины Ефимовой. А по другую сторону сетки феерила Наталья Гончарова, остановить которую, казалось, просто невозможно. Атака за атакой приносили диагональной сборной России результативные очки. Не отставали от Натальи и доигровщики Яна Щербань и Хелена Хавелкова. В итоге “Динамо” с легкостью довели сет до победы - 25:15.

Соперницы играли без нескольких лидеров, но победить это не помешало.Фото: Роман Китайцев

Вторая партия началась опять же с ошибок на приеме у “Локомотива”, но интригу вернули удачные атаки Воронковой и Кутюковой. Дополнил картину эйс от Сафоновой и на табло загорелся равный счет - 9:9. К сожалению, дальше у наших девушек снова разладился прием, организовать быстрые атаки стало сложнее, а с высокими мячами играюче справлялся московский блок.

Наш тренерский штаб заменил Валерию Зайцеву на Юлию Бровкину, в надежде справиться с атаками Гончаровой более высоким блоком. В какой-то мере замена себя оправдала, Юлия смягчила атаку именитой диагональной, при это еще и хорошо подавала. Но к этому моменту гости ушли далеко вперед и погоню организовать уже было невозможно, итог 25:22 и проигранная вторая партия.

В перерывах главный тренер “Локомотива” Андрей Воронков просил своих подопечных добавить на блоке, без этого элемента невозможно остановить Наталью Гончарову. И в начале третьего сета калининградские волейболистки вели со счетом 2:1. Но чешский легионер “Динамо”Хелена Хавелкова явно не желала затягивать игру. И на своей подаче сделала счет 7:2 в пользу своей команды. В ответ Юлия Кутюкова проявила характер, и удачными атаками и сложной подачей привела свою команду к равному счету 13:13.

Далее обе команды показали отличную игру во всех компонентах, но в концовке калининградкам не хватило стабильности. В итоге - второе поражение в рамках чемпионата России (25:18 в третьей партии).

Уже завтра, 16 января, калининградский «Локомотив» снова проведет домашний матч и в рамках второго круга чемпионата России примет казанское “Динамо”.

.Фото: Роман Китайцев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОНКОВ, главный тренер «Локомотива»:

- На нашей игре сказалось, безусловно, кадровые потери – отсутствие Аны Клегер и Юлии Подскальной. С атакой мы в этом матче не справились. И не справились с блоком. Это те два аспекта, в которых мы уступили соперникам. При этом девчонки очень старались, делали все, что могли. Чувствовалась поддержка зрителей, нашего фан-сектора. Огромное им спасибо! Атмосфера была потрясающей. Мы старались… Но после длинных выездов немного не хватило сил, наши игроки было опустошенными. Это ни в коем случае не оправдание, а просто констатация факта. Впереди у нас ещё один очень сложный матч – с казанским «Динамо». Будем к нему готовиться. Надеюсь, к тренировочному процессу присоединяться и те, кто против московского «Динамо» не играл.

Александр СУКОМЕЛ, и.о. главного тренера «Динамо»:

- По сравнению с нашим матчем в «Финале четырех» у «Локомотива» не играли Ана Клегер, Юлия Подскальная. У нас не было Майи Огненович. Так что матчи получились разными. Но у нас все сыграли хорошо, девочки друг друга поддерживали. Для нас это была, пожалуй, одна из лучших игр в сезоне наравне с матчем в «Финале четырех» Кубка России, с Суперкубком против казанского «Динамо». Команда вышла настроенной, мобилизованной… Тирады тому, что вышли на первое место. Но слишком большого внимания этому не уделяем – впереди очень много сложных матчей.