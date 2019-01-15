Калининград примет финал Всероссийской олимпиады по литературе

В Министерстве просвещения России утвердили регионы-организаторы заключительного этапа интеллектуальных состязаний. Об этом сообщает региональное министерство образования.

- Наибольшее количество олимпиад состоится в Москве и Казани, - говорится в сообщении. - Заявка на проведение этапа по литературе, которую подавала Калининградская область, была одобрена.

По словам министра образования Калининградской области Светланы Трусеневой, традиционно участники из калининградских школ занимают призовые места по этому предмету.

- Также у нас находится одна из сильнейших школ по подготовке к олимпиаде под руководством доцента БФУ имени Канта Станислава Свиридова, - отметила министр. - Только за последние три года были в финал олимпиады проходили более 15 участников, из них пятеро стали победителями и призерами.

- Мы получили колоссальный опыт организации всероссийских мероприятий при проведении двух олимпиад по немецкому языку и математике в 2017 году, - отметил заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов. - Это дало импульс к развитию как точных, так и гуманитарных дисциплин, ведь ребята познакомились со своими талантливыми сверстниками, смогли узнать их секреты успеха, а педагоги в это время обменялись лучшими практиками по работе с одаренными детьми. Уверен, что в этот раз мы также успешно проведем заключительный этап. Уже сейчас начинается организационно-подготовительная работа. Будут рассмотрены несколько вариантов для проведения состязаний.

Тем временем, в Калининграде уже начался региональный этап Всероссийских олимпиад для школьников. Первыми свои знания проверили «асы» во французском языке - олимпиада по этому предмету прошла 11 и 12 января в школе № 21 Калининграда. Приняли участие 11 школьников 9-11 классов. Победители войдут в региональную сборную, которая будет представлять Калининградскую область на всероссийских соревнованиях.

Всего интеллектуальные состязания пройдут по 23 предметам, к участию приглашены более 1,5 тысяч обучающихся 9-11 классов. Самыми многочисленными по составу участников является олимпиада по английскому языку, математике, физике, физической культуре, истории, основам безопасности жизнедеятельности. Впервые на региональном этапе 12 детей продемонстрируют знания по китайскому языку.

Завершится региональный этап 25 февраля олимпиадой по праву. Победители и призеры финала олимпиады могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю интеллектуальных соревнований.

КСТАТИ

Девятиклассники впервые сдадут обязательное собеседование

Это устный экзамен по русскому языку, во время которого важно продемонстрировать различные навыки: чтение вслух, умение анализировать текст, вести диалог, грамотно строить свою речь и так далее. Собеседование пройдет в Калининградской области по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором, 13 февраля.

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку выпускники подают заявления в школы, в которых получают общее образование, а экстерны – в образовательную организацию по выбору экстерна не позднее, чем за две недели до начала проведения допускной работы.

Результатом является «зачет» или «незачет».

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном году следующие категории:

– получившие неудовлетворительный результат («незачет»);

– не явившиеся или не завершившие по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.