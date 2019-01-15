Министр туризма о Музейном квартале в Калининграде: В нем все объекты - как бусины на одном ожерелье

В Музейном квартале каждый объект представляет собой отдельную бизнес-модель, каждая из которых развивается по своей программе бизнес-эффективности. Об этом заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время брифинга в Калининградском драмтеатре.

- Музейный квартал – это сеть пешеходных маршрутов, которая связывает туристические и культурные объекты с единой инфраструктурой и системой навигации (Музейный квартал должен объединить ведущие музейные учреждения, а также достопримечательности исторической части Калининграда. - Ред.). Здесь окупаемость зависит от того, сколько денег оставят туристы в рамках этого квартала, посетив музеи, кафе, рестораны, остановившись в гостиницах, - сказал чиновник. - Для на это важно и выгодно, потому что мы видим единицу частных денег на единицу государственных. Но это не окупаемость, это софинансирование бюджетных и внебюджетных денег.

Андрей Ермак.Фото: Александр КАТЕРУША

- По большому счету, Музейный квартал - это логистическая связь нескольких объектов культуры, которые уже есть, либо появятся, как, например, Янтарная мануфактура или, например, какой-нибудь отреставрированный объект, который будет на этом пути. Он может быть отреставрирован за частные деньги, поэтому здесь нельзя говорить об окупаемости целиком Музейного квартала, здесь можно говорить только об окупаемости элементов объекта, а у каждого из них своя бизнес-модель, - заявил Андрей Ермак.

- Смысл «квартала»: приезжает человек в командировку на 2 - 3 дня, у него есть дела, но при этом он точно знает, что его ждет на территории Музейного квартала, он берет мобильное приложение загружает его, или берет буклет, где все прописано, и таким образом берет по-максимуму, например, в части экскурсионной.

Также Андрей Ермак заявил, что культурно-образовательный кластер, в который войдут филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Большого театра также логистически связаны с Музейным кварталом.

- Все объекты – как бусины на одном ожерелье, - сказал министр.