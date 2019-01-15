Почему Калининград скорбит вместе с Гданьском

Гданьск - это польский город. Но он для нас практически родной. От Калининграда до Гданьска всего 160 километров - это очень мало даже по нашим меркам. Большая часть калининградцев много раз были в Гданьске, некоторые очень много раз. Это красивый гостеприимный город, в котором мы, наверное, изучили уже все улочки в центре. Мы чувствуем себя там уютно. Как дома.

Мэр Гданьска Павел Адамович всегда был очень хорошо настроен к калининградцам. Знаю скептиков, которые говорят, что это якобы из-за выгоды, которые приносят калининградские туристы в копилку Гданьска. Возможно. Но это именно тот случай, когда тебе улыбаются и в лицо, и за спиной не говорят гадости. Очень показательной была история, когда он лично извинился перед калининградцам, машину которых закидали камнями.

Адамович приходил на заседание клуба блогеров "Амберкант", когда тот активно работал и был очень интересной площадкой.

Мэр Гданьска в 2014 году дал интервью бывшему на тот момент главному редактору "Нового Калининграда". Очень хорошее интервью получилось. Интересное и важное. И он говорил там о том, о чем думали, наверное, многие калининградцы. И о чем думала я.

Не так давно я давала комментарий шведскому журналисту по поводу одного "шпионского" скандала. Журналист очень удивился - говорил, что в Швеции не принято, когда между собой общаются и дружат люди разных политических взглядов. А в России, по его словам, не так.

В Калининграде, как минимум, в моем окружении это действительно не так. Мы можем иметь разные взгляды по поводу ситуации с Крымом, Украиной, войной в Сирии, работой областного и федерального правительства и так далее. Но это не мешает нашим добрым отношениям. Об этом говорил и Адамович.

Вот цитата из интервью:

"Мы имеем свои взгляды, свои оценки, но они не мешают нормальным контактам. Мы как граждане должны сделать всё, чтобы не поддаться политикам и не перестать любить друг друга. Еще раз повторю: культурные люди будут отделять текущую политику, политические оценки и оценки политических лидеров от желания встречаться и общаться".

Искренние соболезнования семье Павла Адамовича и жителям Гданьска. Он действительно был для многих из нас, как родной. В Калининграде скорбят...

Оксана Майтакова - главный редактор зеленоградской газеты "Волна".

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Мэра Гданьска Павла Адамовича в Калининграде хорошо знают. Он бывал в нашем городе, участвовал в одном из заседаний блогерского клуба "АмберКант", рассказывал о городском самоуправлении, делился секретами, как добиться успеха в городском развитии. Открытый, образованный, приятный человек. Адамович находился на посту мэра, или президента города, два десятка лет. За это время Гданьск совершил мощный рывок (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).