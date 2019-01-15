Прилучный снова в городе: в Калининграде стартовали съемки сериала «Преступление-2»

Первый сезон сериала «Преступление», снятого в нашей области, показали на канале «Россия» летом 2017 года. Судя по всему, рейтинги были неплохие, и вот съемочная группа снова в Калининграде. Главные роли по-прежнему исполняют Дарья Мороз и Павел Прилучный, который, похоже, скоро получит у нас прописку. Актер только-только закончил в Калининграде съемки в сериале «В клетке», и теперь снова появится на съемочной площадке в нашем городе.

Съемки стартовали в прошлую пятницу в фитнес-центре, после чего группа переместилась в одну из калининградских гостиниц. Как сообщает пресс-служба мэрии, в среду сериал будут снимать на проспекте Мира в районе «быков» - «Борющихся зубров». Из-за этого с 16.00 там перекроют движение автомобилей по правой полосе (если ехать в сторону театра).

- Киношники хоть и гарантируют «соблюдать все правила дорожного движения, не создавать аварийных ситуаций и хаотичного перемещения членов группы по проезжей части», но у водителей есть риск засмотреться на актеров. Впрочем, за порядком будет следить ГИБДД, - уточнили в мэрии.

Будут ли у «быков» сниматься Прилучный и Мороз, пока неизвестно. Площадку, как обычно, постараются огородить, но всегда есть шанс что-нибудь и кого-нибудь разглядеть хотя бы издалека. Чтобы попасть в массовку, стоит следить за объявлениями в соцсетях, которые регулярно публикуют калининградские партнеры съемочной группы. Например, вчера искали мужчин и женщин в возрасте 25-45 лет и обязательно «прилично одетых». А до этого организаторы набирали дублеров сразу нескольких актеров.

Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного сериала речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки, которое было в итоге раскрыто. Интересно, что придумали сценаристы на этот раз?