2019-01-15T22:52:19+03:00
Телевизор

Прилучный снова в городе: в Калининграде стартовали съемки сериала «Преступление-2»

В среду киношники будут работать у «быков» на проспекте Мира - движение автомобилей частично перекроют
Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Главную мужскую роль снова играет Павел Прилучный.Главную мужскую роль снова играет Павел Прилучный.Фото: kinopoisk.ru
Изменить размер текста:

Первый сезон сериала «Преступление», снятого в нашей области, показали на канале «Россия» летом 2017 года. Судя по всему, рейтинги были неплохие, и вот съемочная группа снова в Калининграде. Главные роли по-прежнему исполняют Дарья Мороз и Павел Прилучный, который, похоже, скоро получит у нас прописку. Актер только-только закончил в Калининграде съемки в сериале «В клетке», и теперь снова появится на съемочной площадке в нашем городе.

Съемки стартовали в прошлую пятницу в фитнес-центре, после чего группа переместилась в одну из калининградских гостиниц. Как сообщает пресс-служба мэрии, в среду сериал будут снимать на проспекте Мира в районе «быков» - «Борющихся зубров». Из-за этого с 16.00 там перекроют движение автомобилей по правой полосе (если ехать в сторону театра).

- Киношники хоть и гарантируют «соблюдать все правила дорожного движения, не создавать аварийных ситуаций и хаотичного перемещения членов группы по проезжей части», но у водителей есть риск засмотреться на актеров. Впрочем, за порядком будет следить ГИБДД, - уточнили в мэрии.

Будут ли у «быков» сниматься Прилучный и Мороз, пока неизвестно. Площадку, как обычно, постараются огородить, но всегда есть шанс что-нибудь и кого-нибудь разглядеть хотя бы издалека. Чтобы попасть в массовку, стоит следить за объявлениями в соцсетях, которые регулярно публикуют калининградские партнеры съемочной группы. Например, вчера искали мужчин и женщин в возрасте 25-45 лет и обязательно «прилично одетых». А до этого организаторы набирали дублеров сразу нескольких актеров.

Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного сериала речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки, которое было в итоге раскрыто. Интересно, что придумали сценаристы на этот раз?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Другие миры: Какие фэнтези-сериалы ждем в 2019 году
Перезапуск "Сумеречной зоны", ценителей творчества Терри Пратчетта порадуют сериалом о жизни в Плоском мире, к поклонникам творчества польского фантаста Анджея Сапковского снизойдет "Ведьмак", а фанаты комиксов наконец-то увидят "Болотную тварь"
Новости 24
Артур Крупин: Довоенный мост на улице Дачной в Калининграде будет демонтирован
Главный калининградский мусорщик: Я тоже получаю платежки на несуществующих жильцов
Ступин: Мы применим жесткие санкции против перевозчика, забирающего мусор в Ленинградском районе Калининграда
В «Храброво» приставы задержали злостную алиментщицу
Гусев планируют полностью газифицировать к 2020 году
Калининградская «Балтика» отправилась на сбор в Турцию
В Калининграде 29-летняя женщина разбилась, выпав из окна пятиэтажки
Олег Ступин: Перевозчики, проигравшие конкурс, переворачивали контейнеры и высыпали мусор на площадки
Свыше 40 калининградцев пострадали от телефонного мошенника
«Крузенштерн» и «Седов» в этом году не будут участвовать в международных регатах
В Балтийске задержали мошенницу, которая за деньги снимала порчу
В начале июня в Калининграде отключат аналоговое телевидение
Житель Советска слепил «мертвую Снегурочку»
Калининградский аэропорт возобновил работу по приему и отправке самолетов
На Куршской косе на Крещение разрешили купаться в озере Чайка
В Калининграде началась вырубка сухостойных деревьев
В Славске после вмешательства прокуратуры открыли автостанцию
В Калининграде в Ботаническом саду расцвела мимоза
В аэропорту Храброво не смог приземлиться борт из Москвы
"Вспомнил всех святых": пассажиры жалуются на сильный боковой ветер при посадке в "Храброво"
В БГА сменилось руководство
Под Калининградом автомобиль съехал в глубокий кювет и перевернулся
В Советске незаконно уволили продавцов магазина после выявленной недостачи
В Калининграде пьяный отец перевозил в машине свою трехлетнюю дочь
«Не по-ганзейски»: Калининградцы из двух домов на улице Театральной отказались от фасадов «под старину»
В Светлогорске шторм "пошел рвать" вторую часть променада. Видео
Калининградец угнал автомобиль у приятеля, с которым отмечал Новый год
Сильный ветер сдул обшивку со стены многоэтажного дома в Балтийске
В Советске установят 1120 светодиодных светильников на 112 улицах