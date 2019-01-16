Облачный оператор подключает номера в Калининграде бесплатно

Принять участие в такой акции предлагает компания «Манго телеком», специализирующаяся на предоставлении услуг облачной телефонии.

Облачные сервисы заменяют АТС предприятий и позволяют организовать телефонию бизнес-класса с короткой внутренней нумерацией и бесплатными переговорами для сотрудников, а также различными инструментами для профессиональной обработки обращений клиентов. При этом технология не требует подключения к каналам телефонной связи и необходим только доступ в интернет.

В зависимости от версии виртуальной АТС на один телефонный номер может одновременно поступать от 10 до 100 звонков.

Без акции стоимость подключения калининградского номера на платформе «Манго Телеком» составляет 990 рублей. При подключении вы вносите 990 руб., но эта стоимость будет полностью компенсирована оператором. Он вернет деньги на лицевой счет абонента и ими можно воспользоваться для оплаты услуг связи.

Акция продлится до конца января.

Справка «КП»

«Манго Телеком» – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, лидер российского рынка виртуальной бизнес-телефонии. Услугами «Манго Телеком» пользуются более 45 000 предприятий в России и за рубежом.