Транспортный прокурор: «После кораблекрушения в Пионерском проверяем службы, отвечающие за безопасность»

Географическая специфика

- Дмитрий Николаевич, функции транспортной прокуратуры отличаются определенной спецификой. Какие основные направления вашей профессиональной деятельности?

- Прежде всего, это надзор за исполнением законов в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере, в том числе - органами таможни и внутренних дел на транспорте, органами власти, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих предприятий, а также образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов авиационного персонала, работников железнодорожного и водного транспорта. Специфика нашей работы определяется особым географическим положением региона. При таких условиях одним из приоритетов, по-прежнему, остается надзор за исполнением законов в таможенной сфере.

- Какие итоги можно подвести за прошлый год?

- Нами выявлено свыше 790 нарушений закона, опротестовано 102 правовых акта, в суд направлено 105 исков, на основании постановлений прокурора к административной ответственности привлечено 52 лица. Для устранения нарушений закона внесено более 180 представлений. Кроме того, на основании прокурорских материалов возбуждено 2 уголовных дела.

Наркотики и коррупция

- Судя по статистике, совершается много преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается ли рост уголовных дел?

- В целом, количество сообщений о преступлениях и происшествиях не изменилось и осталось на уровне 2017 года. Вместе с тем, отмечается незначительный рост количества выявленных преступлений, в том числе коррупционной направленности и незаконного оборота наркотических средств. Так, Нестеровским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Светлогорска в контрабанде сильнодействующих веществ. Калининградец незаконно переместил из Белоруссии в наш регион через Литву анаболические стероиды в таблетках, ампулах, флаконах. Он получил наказание 3 года 2 месяца лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

- К уголовной ответственности привлекают сотрудников транспортной полиции, таможенников, например, за превышение должностных полномочий или взятки. Какие примеры можно привести?

- В 2018 году утверждено обвинительное заключение в отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Сотрудник Западного ЛУ МВД России на транспорте в ходе конфликта с калининградцем надел него наручники, ударил человека ногами по голове и туловищу. Гражданин умер. Уголовное дело направлено в суд.

Утверждено обвинительное заключение в отношении таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста в Советске. В ходе расследования установлено, что сотрудница таможенного поста, вопреки интересам службы и из-за обещанного ей вознаграждения, не приняла мер по привлечению к административной ответственности гражданина за ввезенные из Литвы запчасти для грузового автомобиля, который он не задекларировал. Судом назначено наказание в виде штрафа. По другому делу, связанному с дачей взятки полицейскому, за совершение заведомо незаконного бездействия, к штрафу приговорен гражданин Армении, который передал заместителю начальника ОЭБ и ПК Западного ЛУ МВД России на транспорте 15 тысяч рублей за не привлечение его к уголовной ответственности.

- В отношении руководителей меры тоже принимаются?

- В 2018 году во время проверки соблюдения госслужащими требований антикоррупционного законодательства мы установили, что ранее судимый за взятку главный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Калининград продолжает работать на своем посту! В результате принятых прокуратурой мер, таможенника уволили со службы.

Краснознаменским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Пограничный за злоупотребление должностными полномочиями. Он дружил с гражданином Германии и для освобождения его от уплаты таможенных платежей в размере 486 тысяч рублей по ранее временно ввезенной иномарке закрыл процедуру временного ввоза машины и не привлек его к ответственности.

Таможенник признан виновным, ему назначено наказание в виде уголовного штрафа.

Кроме того, в Западном ЛУ МВД России на транспорте и в областной таможне проведена проверка исполнения законодательства о госслужбе и противодействии коррупции. Мы выявили нарушения. Так в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ряда должностных лиц не отражены сведения о банковских счетах, недостоверно указаны остатки денег на них, сведения о доходах и расходах указывались недостоверно. Нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица органов полиции и таможни.

Конфликты с жесткой посадкой

- Кроме утверждения обвинительных заключений, вы разбираетесь с жалобами граждан по различным вопросам.

- Да, в поселке Светлое минувшим летом я принимал жителей дома, собственником которого являются «Российские железные дороги». Жителей беспокоило аварийное состояние здания. Провели проверку. Выявлены нарушения, связанные с плохим содержанием дома, требований пожарной безопасности. Виновные должностные лица Калининградского филиала «РЖД» привлечены к административной ответственности.

В феврале 2018 года проведена проверка исполнения трудового законодательства в аэропорту «Храброво», выявлены нарушения. Там не выполнялись условия коллективного договора по индексации зарплаты. После вмешательства прокуратуры работодатель заплатил штраф и устранил нарушения.

- Одно из резонансных дел, прогремевших на всю страну, был конфликт на борту самолета между пассажирами. Мужчине не понравился запах грязных носков соседа, который проигнорировал замечание. Ссора перешла в потасовку уже в аэропорту Храброво. В результате возбудили уголовное дело по статье – покушение на убийство. Были и другие конфликты?

- В ходе расследования «авиационного» дела было установлено, что гражданин на парковке аэропорта «Храброво», нанес потерпевшему удары ножом в грудь в области сердца. Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу за насилие в отношении представителя власти. Гражданин у входа в Южный вокзал ударил кулаком по лицу сотрудника полиции. Уголовное дело направлено в Московский районный суд. Виновный получил реальный срок.

- Какие еще вопросы обеспечения безопасности транспорта находятся в вашем ведении?

- Это постоянная прокурорская работа, обеспечить защиту объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. Не остались без нашего внимания события этого года. В начале января в акватории морского порта Пионерский во время шторма затонуло два судна. Сейчас проводим проверку служб и ведомств, уполномоченных обеспечивать безопасность стоянки судов в морских портах, в частности - администрации морского порта Калининград.