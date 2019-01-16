Платежки на мертвецов и переполненные контейнеры: как будут бороться с мусорной проблемой в Калининграде

Мусор вываливали прямо на улицу

Проблема с переполненными контейнерами появилась еще до Нового года. Именно тогда перевозчики, проигравшие конкурс, устроили несколько акций саботажа, переворачивая контейнеры и высыпая из них мусор прямо на улицы.

- Несмотря на то, что транспортировкой мусора в Калининграде занялись одни из лидеров рынка, они столкнулись с тем, что старые транспортировщики снимали свои контейнеры, начиная с 28 числа, - заявил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. - Целый ряд перевозчиков элементарно бросил работу и перестал вывозить свои контейнеры. К нам приходили обращения, в которых сообщалось о том, что перевозчик, который проиграл конкурс и не вошел в субподряд, приезжал 1 и 2 января и просто переворачивал кески, вываливая отходы на площадку. Мы всех предупреждали о контроле за каждым перевозчиком. Тем не менее, ко 2 января в ряде районов были проблемы. Сейчас, на мой взгляд, по Московскому и Центральному району ситуация стабилизировалась, а по Ленинградскому району есть до сих пор проблемы.

Проблемный Ленинградский район

О ситуации в Ленинградском районе Калининграда Ступин рассказал подробнее. В минувшие выходные экологи из организации «Зеленый фронт» провели рейд в районе улицы Гагарина и обнаружили более десятка переполненных контейнеров. Министр намекнул, что с ООО «Кристалл», работающей там, могут расторгнуть контракт.

- Региональный оператор будет применять штрафные санкции в отношении этого перевозчика, в дальнейшем мы будем смотреть, как он справляется, - заявил Ступин. - Если он справляться не будет, то (это, наверное, посыл для всех перевозчиков) мы не будем мириться с тем, что перевозчик начинает проваливаться в оказании качественной услуги. Жители совершенно справедливо будут спрашивать с регионального оператора. Мы будем применять жесткие санкции в отношении транспортировщиков, будем штрафовать их. И в случае, если ситуация меняться не будет, применим самые жесткие меры вплоть до расторжения контракта.

Алексей Хряпченко и Олег Ступин.Фото: Иван МАРКОВ

Отходы теперь взвешивают

Что касается достижений, то, по словам Ступина, власти теперь представляют, какой объем отходов отправляется на полигоны, кроме того, строгий контроль за грузовиками перевозчиков исключает вывоз мусора в ближайшую канаву.

- Впервые все полигоны в регионе оснащены весовым контролем, мусоровозы оборудованы системой ГЛОНАСС, - подчеркнул министр. - Это исключает серые схемы вывоза твердых коммунальных отходов. Сейчас сколько транспортировщик привез на полигон, столько он и получает. Таким образом, мы владеем достоверными данными об объемах отходов. Это позволяет проводить объективное ценообразование, полностью отслеживать передвижение перевозчиков. Раньше жители платили управляющим компаниям за эту коммунальную услугу. Собирая средства, предприятия могли не расплачиваться с транспортировщиками, или отходы вывозились в неизвестном направлении, а то и вовсе не поступали на полигоны. Оптимизируя для себя процесс, недобросовестные компании перекладывали расходы на жителей.

Неактуальные списки жильцов

Коснулись на пресс-конференции и вопроса платежек, присылаемых на умерших жителей. Директор предприятия «Единая система обращения с отходами» Алексей Хряпченко Алексей Хряпченко неожиданно заявил, что базы данных управляющих компаний не актуальны, и он сам получает платежки на несуществующих жильцов.

- Я тоже получил квитанцию на бывших владельцев квартиры до сих пор, хотя я живу там несколько лет, - заявил Хряпченко. - Насколько актуальны базы данных управляющих компаний и насколько актуальны базы данных у иных поставщиков услуг – это действительно вопрос. На самом деле, мы пользуемся теми документами, которые предоставляют нам управляющие компании.

Хряпченко добавил, что продолжит работу телефон «горячей линии» для населения по организации системы управления отходами. Кроме того, во всех муниципалитетах специалисты регионального оператора проведут выездные приемы граждан для организации оперативной обратной связи с потребителями. Из плюсов введения новой системы обращения с отходами Хряпченко также назвал обновление автопарка. По его словам, к работе уже приступили 43 новых мусоровоза. Всего же функционируют 167 единиц техники, оборудованных системой видеонаблюдения и фотофиксации.