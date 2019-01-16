В Калининграде директор «Единой системы обращения с отходами» награждал себя премиями в честь дня рождения и 23 февраля

Ленинградский районный суд Калининграда установил, что директор «Единой системы обращения с отходами» Алексей Хряпченко с февраля 2017 года незаконно начислял себе премии, общая сумма которых составила 2,812 млн. рублей (без вычета налогов).

Стоит отметить, что в суд на директора обратилось само госпредприятие «Единая система обращения с отходами». В исковом заявлении его представители просили взыскать с ответчика почти два с половиной миллиона рублей неосновательного обогащения.

В частности, в иске сообщалось, что Хряпченко, начиная с 4 февраля 2017 года, «незаконно включал себя в список работников, подлежащих премированию, сам себе установил надбавки за выслугу лет, за разъездной характер работы, персональную повышающую надбавку в размере оклада за 2017 год, в связи с чем до конца 2017 года необоснованно получил премии всего в размере 2 446 000 рублей».

Например, приказом № 7 от 20 февраля 2017 года Хряпченко поощрил самого себя в честь праздника «День защитника отечества» на 15 000 рублей, приказом № 14 от 10 марта 2017 года руководитель снова премировал себя ко дню рождения на 5 000 рублей. Результатом приказа № 63 от 24 мая 2017 года стало то, что Хряпченко установил себе надбавку за выслугу лет и надбавку персонального повышающего коэффициента. За выслугу лет надбавка составила 12 000 рублей, за разъездной характер работы – 6 000 рублей, персональная повышающая надбавка – 60 000 рублей. Причем, все указанные надбавки начислялись ежемесячно с мая 2017 года по декабрь 2017 года и составили в сумме 624 000 рублей. Были у Хряпченко и другие надбавки, которые подробно перечислены в решении суда.

- Данные факты были выявлены в результате проведения плановой проверки министерством регионального контроля (надзора) Калининградской области, которая в своем заключении указала, что Хряпченко А.А. в период времени с 3 февраля 2017 г. по 31 декабря 2017 г., являясь директором Предприятия, действовал недобросовестно и (или) неразумно, совершил злоупотребление полномочиями, выразившееся в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, - говорится в решении суда.

Примечательно, что Хряпченко было предложено добровольно возместить сумму ущерба, однако от выплаты он отказался. Тем не менее, на судебном заседании представитель истца поддержала требования по изложенным в иске основаниям и просила об их удовлетворении.

Самого же Хряпченко на суде не было, а его представитель не согласился с заявленными требованиями, представив письменный отзыв на иск. Адвокат пояснил, что на предприятии до вступления Хряпченко в должность премии руководителю начислялись, как и другим сотрудникам. Также адвокат пояснил, что «ни министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, ни агентство по имуществу Калининградской области не возражали и не возражают против начисления таких премий, в том числе и самому себе».

Несмотря на все пояснения адвокатов Хряпченко, заслушав свидетелей и исследовав письменные материалы дела, суд поддержал истцов и удовлетворил их требования в полном объеме.

ЗВОНОК В ПРАВИТЕЛЬСТВО

"Деньги Хряпченко уже вернул"

Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что директор «Единой системы обращения с отходами» Алексей Хряпченко, незаконно обогативший себя за счет премий, уже вернул деньги в бюджет предприятия.

- Хряпченко деньги уже вернул, - заявил Лысков. – Есть позиция нашего минконтроля, что так делать нельзя. Но дело в том, что на предприятии еще не принято положение о премировании. Сумма, же, полученная им – это не месячная выплата, а накопилась по итогам года.

- А правительство не смущает, что такой человек занимает должность руководителя довольно важного предприятия?

- Не в моих полномочиях давать ему моральную характеристику, - ответил Лысков.