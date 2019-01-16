Три джакузи, бассейн и лежаки: какой будет новая зона отдыха на пляже в Зеленоградске

В Зеленоградске в этом году продолжат строить пешеходный променад, расположенный вдоль западного пляжа на улице Гагарина. До начала курортного сезона на берегу моря, между пешеходным променадом и велодорожкой, планируют устроить первую в Калининградской области пляжную зону семейного отдыха повышенной комфортности.

Как сообщает администрация Зеленоградска, зону для отдыха предложили поделить на две части.

Детская сторона будет с большой игровой площадкой-кораблем, зоной батутов и детским аквапарком под открытым небом.

А вот на территории для взрослых появится отрытый подогреваемый 20-метровый бассейн и три открытых джакузи с подогревом воды. Тут же можно будет отдохнуть на лежаках, принять душ, посидеть за барной стойкой. Пространство оборудуют раздевалками и камерами хранения.

Еще одна фишка – прозрачный забор. Да, эту территорию планируют огородить закаленным стеклом высотой 1,5 метра, смонтированным без соединительных стоек. Проектировщики отмечают, что особенностью будущей зоны отдыха станет «инновационная система устройства твердого покрытия». Плитка из искусственного камня укладывается на специальные регулируемые детали, которые монтируют прямо на газон. Объясняют, что благодаря зазору между плитами и газоном решается сразу две задачи. Во-первых, покрытие площадки всегда остается сухим. Во-вторых, сохраняется естественный природный ландшафт.

Администрация Зеленоградска уже объявила электронный аукцион для определения подрядчика.