«Мы шли и знали, что подобьют»: ветеран-танкист профессионально оценил популярный блокбастер «Т-34»

Военный фильм «Т-34» режиссера Алексея Сидорова с Александром Петровым и Виктором Добронравовым третью неделю подряд лидирует в прокате. Общие сборы ленты уже приближаются к двум миллиардам рублей.

По сюжету фильма танкист Коля Ивушкин, оказавшись в немецком плену в 1944 году, задумывает бежать. Он собирает экипаж из пленных и на танке «Т-34» укатывает с полигона подальше от фашистов, по пути прихватив боевую подругу Анну. Доблестный экипаж Т-34 подбивает одну из «Пантер» и разносит метким выстрелом командный пункт наблюдения.

Фильм рассчитан на молодежь

Борис Пирожков, ветеран штурма Кёнигсберга, на «Т-34» ходил в кинотеатр с внуком. Хотел посмотреть, как на экране изобразят его любимую «тридцатьчетверочку». О военнопленных, показанных в фильме, танкист рассуждает по-своему.

- Я – старый комсомолец, мы любили свою Родину. Как мне в плен? Нельзя! Если я выбирался в критический момент из танка, то обязательно один усик у гранаты отгибал, чтобы можно было быстро выдернуть чеку и либо бросить в противника, либо подорваться самому! И мы все были такими, – говорит фронтовик.

В фильме достаточно выстрелов, шума, криков и скрежета металла.Фото: кадр из фильма

В фильме достаточно выстрелов, шума, криков и скрежета металла.

- Молодежь сидела в зале, раскрыв рот: «Вот так танк поворачивает и стреляет». А я говорю, что боевой экипаж танка Т-34 - это быть пять человек, а показано четыре человека, еще девчонку какую-то взяли. А должно быть пятеро: механик-водитель, сзади у него есть командир орудия, выше – командир танка, справа – радист-пулеметчик и заряжающий. Когда идешь в атаку, все знают свои задачи. И на коленочках, в три погибели радист-пулеметчик достает снаряд, дает заряжающему, а тот уже толкает, бросает в люльку. И уже слышишь, ага, клин затвора щелкнул, и успеваешь главный выжать, потому что трясет тебя! Этого показано не было.

По словам Бориса Петровича, реальная война – это грязь, кровь и когда страшно. А кино есть кино.

- Это как в детском саду, как в войнушку играть. Фильм, конечно, рассчитан на молодежь. Это несерьезно. А серьезно – это показать, как били нас! Но кровь-то не показана. Если я был атеистом, то все равно бога просил в живых остаться. Представляете? Это не так просто два раза выскочить из горящего танка. Пять секунд, вылететь не успеваешь, а потом по земле кувырком, тебя подбрасывает. И оружия при себе нет – один коллективный ППШ остается в танке – а тут немцы вокруг. Хорошо, у меня на ремне висел подаренный финский ножик. На него и была надежда в случае чего, - говорит ветеран.

Как правильно подбить "Пантеру"

В фильме показано, как запросто экипаж «Т-34» точным выстрелом подбивает немецкую «Пантеру». Причем, снаряд рикошетом отскакивает от брусчатки и попадает в днище танка.

- Да, в днище броня тонкая. Это один из талантов экипажа – попасть в днище. И мы знали «болячки» противника – где топливные баки, где броня тонкая. В нос зачем бить? Надо всегда в борт, – говорит ветеран.

Интересно, что на счету самого Бориса Пирожкова есть подбитая «Пантера».

- В моем наградном написано, что я одну «Пантеру» подбил. Так я ее сначала «разул». То есть надо было подбить гусеницу. Если в гусеницу попадешь, танк все равно разворачивает. И вот тогда можно «угостить», выстрелить в бок! Т-34 били «Пантер» с расстояния 300-400 метров, а они нас – с 1500 метров. А с тысячи метров немец шмальнет «тридцатьчетверочку» в башню – и на вылет. Мы шли и знали, что подобьют! В одну атаку сходишь, в две, ну в три, может. Но все равно подобьют! Что думаете, фрицы дураки?

Борис Пирожков на фоне памятника легендарному танку на улице Соммера в Калининграде.Фото: Александр КАТЕРУША

Огненный рейд по тылам противника

Борис Петрович вспоминает, как во время Восточно-Прусской операции, еще до штурма Кенигсберга, участвовал в рейде 89-й танковой бригады по тылам противника. Наступали по окраинам.

- Из бригады вышло три танка и шесть самоходочек. Все остальные были подбиты и сгорели. Потому что у фрицев было много фанатиков и пацанов по 12-16 лет, которые не сдавались. Они нас били здорово и жгли. Это были пацаны, юнцы с фаустпатронами. Они побили очень, очень много наших танков. С этими представителями фольксштурма мы столкнулись в Литве, в Тильзите, в Инстербурге, в Кенигсберге. В Восточной Пруссии их было особенно много, - говорит танкист.

Тем не менее, несмотря на все замечания, Борис Петрович рад, что сходил на фильм «Т-34».

- Роль нашего танка, лучшей боевой машины Второй Мировой войны, показана хорошо. Он свое дело сделал! Это для меня главное. Мы годились и гордимся этим танком, - говорит фронтовик. – А лучших картин у нас сейчас, к сожалению, и нету!