В аэропорту Калининграда самолет «Победы» столкнулся с трапом

Самолет авиакомпании «Победа», прибывший из столичного аэропорта «Внуково», в аэропорту Калининграда столкнулся с трапом. О происшествии «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Храброво».

- Самолет при заруливании на стоянку в аэропорту «Храброво» задел трап оконцовкой крыла. Сильных повреждений нет, пострадавших нет, - сказала пресс-секретарь Наталья Грицун.

Сейчас самолет обслуживается специалистами, которые готовят его к вылету.

То есть в полет отправится этот же самолет. Точно время вылета пока не известно.

- Все будет зависеть от готовности самолета к вылету, - заключили в «Храброво».

Ранее сообщалось, что с 31 марта авиакомпания «Победа» приступит к выполнению прямых регулярных рейсов из Калининграда в Париж. Рейсы будут осуществляться ежедневно в парижский аэропорт «Руасси – Шарль-де-Голь» на воздушных судах Boeing B737-800 в компоновке 189 пассажирских кресел.