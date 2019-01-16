Кайя принимает ванну: калининградский зоопарк показал видео купающегося гигантского муравьеда

В Калининградском зоопарке даже зимой устраивают «банные дни» для уникальных животных – гигантских муравьедов. На видео попал момент купания самки муравьеда по кличке Кайя.

Еженедельно киперы (сотрудники, ухаживающие за животными) наливают в ванны комфортную для муравьедов воду температурой 27-30 градусов и позволяют животным купаться.

- Процесс мытья, который одновременно является и удовольствием, и очень полезной гигиенической процедурой, занимает у муравьеда 10-15 минут. Животные методично расчесывают и промывают шерсть длинными когтями передних лап, удаляя остатки ороговевшего слоя кожи и загрязнения, – рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка.

В теплое время года муравьеды будут купаться в специальном бассейне, расположенном в уличном вольере – за ними смогут наблюдать все желающие.

В Калининградском зоопарке содержится единственная в России пара гигантских муравьедов. Самец по кличке Лектор прибыл в Калининград из Пражского зоопарка в декабре 2017 г. Чуть позже, весной 2018 из зоопарка датского Йесперхуса прибыла самка по кличке Кайя.