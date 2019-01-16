2019-01-16T17:15:21+03:00
Дом. Семья

А был ли птенчик? На пляже в Янтарном заметили пингвина, калининградцы не верят

К спору подключились и эксперты-орнитологи: говорят, что это не пингвин
Иван МАРКОВ
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Пингвин? Нет же - гагарка!Пингвин? Нет же - гагарка!Фото: предоставлено очевидцем
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Один из калининградцев, гуляя по пляжу в Янтарном, встретился с... пингвином. Фото встретившейся ему птицы в тот же день стало гулять по мессенджерам и соцсетям. Опубликовал его и мэр Янтарного Алексей Заливатский со следующим комментарием:

- Звонят, спрашивают, правда ли в Янтарном пингвины на берег вышли? Ну что ответить? К кому-то после праздников белки приходят, к кому-то пингвины…

Несмотря на ироничный тон комментария, под публикацией Заливатского тут же начались споры о том, как животное могло оказаться в Прибалтике.

- А зачем ему приплывать на Балтику? – поинтересовался один из пользователей.

- За янтарем, - последовал ответ. - Пингвинихе к 8 марта.

Далее начались догадки. Подписчики мэра Янтарного не поверили, что на фото пингвин и сначала предположили, что это гагарка или тупик.

- Янтарный не резиновый! – возмутилась одна из дам, как видно, местная жительница.

- Вообще не резиновый, - отшутился мэр. - Ща веслом его, восвояси.

А тем временем, к спору подключились и эксперты. По их словам, дилетанты не в первый раз принимают больших прямостоячих птиц за пингвинов. Причем, подобный случай уже был в 2008 году на побережье у Светлогорска. Местная жительница даже пыталась пристроить «пингвина» в зоопарк. Но калининградские ученые уже знали, это не пингвин, а арктическая гагарка.

- Однозначно, птица, замеченная на пляже, гагарка. Гагарки действительно походят на пингвинов. Обитают они в морях Арктики и крайнего севера Атлантики. В отличие от пингвинов они прекрасно летают, - объясняет калининградский орнитолог Дмитрий Булгаков. - У нас они бывают на пролете во время миграции с Севера или зимуют в акватории Балтийского моря, на побережье Калининградской области.

По словам специалиста, эти крупные птицы относятся к семейству чистиковых. Длина тела самцов доходит до полуметра. Это особенные птицы и держаться они обособленно от других пернатых.

Кстати, как и пингвины, они способны мастерски нырять на глубину до 35 метров, а во время плавания втягивают голову в шею и держат хвост всегда вздёрнутым. На суше гагарки достаточно неповоротливы и тяжело ходят, вертикально держа тело на своих чёрных, с перепонками, лапах.

Не исключено, что на берег заставил выйти гагарку последний шторм. Бывает, что стихия выматывает птиц, они теряют силы и оказываются выброшенными на берег. А вообще-то зиму они проводят в море, выходят на землю только в период гнездования. В это время они активно летают по воздуху со скоростью до 58 километров в час. Голос у гагарки просто душераздирающе пронзительный: «Г-арк-арк-арк». Едят гагарки рыбу и опасаются наземных хищников, а также ворон и чаек. Жизнь у этих северных птах трудная, но интересная и длинная. Живут до сорока лет.

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