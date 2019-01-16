После шторма: Зеленоградский район частично затопило

После последнего шторма вышла из берегов река Алейка в Зеленоградском районе. Уже затоплена территория на площади два квадратных километра и вода прибывает, стихия угрожает десяткам домовладений. В зоне наводнения на морском побережье в Зеленоградском районе оказались несколько садовых обществ: СНТ "Чайка-1", СНТ "Светлогорское", СНТ "7 миля" и "Рощино-Зеленоградск".

Устье реки Алейки занесло песком.Фото: предоставлено очевидцем

Начиная с октября 2017 года садоводы били тревогу – уровень воды в реке Алейка, которая впадает в Балтийское море между Зеленоградском и Куликово, осенью, зимой и весной резко увеличивался. Причина – засорение русла реки. Люди обращались к властям, главе администрации Зеленоградского городского округа, в региональное правительство. Однако, местные чиновники ограничились отписками, из серии: речка – это зона ответственности «Балтберегозащиты». Хотя пообещали речку почистить в 2018 году. Не надеясь «на дядю», владельцы участков, домов и дач самостоятельно расчищали русло вплоть до 30 декабря, но этих мер было явно недостаточно. Критической ситуации процесс с затоплением достиг в начале января, когда после мощного шторма берег изменил конфигурацию, а устье реки было полностью перекрыто наносами песка и гравия. Речка разлилась, вода не смогла уйти в море.

- 4 января я очередной раз проинформировал главу района Сергея Кошевого и губернатора о чрезвычайной ситуации. Устье реки Алейка, у буровой установки "КалининградЛукойлМорнефть", перекрыто песчано-каменными массами полностью! Глубина проникновения песчано-каменных масс в русло реки Алейка - 60-70 метров от уреза воды Балтийского моря, высота около 4 метров, ширина около 15 метров. Прилегающая к реке территория затоплена полностью, а это около двух квадратных километров. Уровень реки Алейка возле проезда в садовое товарищество «Рощино-Зеленоградск» поднялся на 1,8 метра, - сообщил «Комсомолке» председатель этого общества Вадим Романьков.

Уже затоплена территория на площади два квадратных километра и вода прибывает.Фото: предоставлено очевидцем

Возникла угроза затопления 13 домовладений. Ситуацию усугубляет штормовая погода с дождем и мокрым снегом.

- Мы призывали власти срочно организовать и обеспечить расчистку русла реки Алейка в районе расположения буровой установки, снизить риск ЧС, опасность для людей и материальные потери, но, увы, - объясняет председатель Романьков. – Мы добились лишь того, что районная администрация выделила нам технику, 5 января мы сами вскрывали русло реки.

Если уровень Алейки повысится до 1 метра 90 сантиметров, то часть садового общество уйдет под воду, как это было зимой 2017 года. До крайней точки осталось 24 сантиметра. А пока речка напоминает бутылку с узким горлышком, направленным в море, а оно закупорено.