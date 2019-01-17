Администрация Гвардейска о заборе вокруг домика Коринта: "Его сломали газовщики и ветер"

Сразу после Нового года туристы, посетившие Гвардейск, заметили, что с домиком художника Ловиса Коринта происходит что-то неладное: трещины в стенах здания продолжают увеличиваться, крыша протекает, сигнализация оборвана, а забор вокруг исторической постройки повален. Калининградцы начали бить в набат своей гражданской активности и репостить фотографии с тревожными подписями.

15 января на шум в соцсетях отреагировала и пресс-служба администрации Гвардейска, подтвердив, что жители дома были оттуда отселены еще в 2015 году (напомним, Коринт выселился куда раньше, еще в 1870-х), потом по периметру было установлено ограждение, закрыты дверные и оконные проемы, а в 2016 году установлена пожарно-охранная сигнализация.

Ровно год назад (16 января 2018 года), был заключен договор на охрану объекта с Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Калининградской области, однако несмотря на это, «под воздействием неблагоприятных гидрометеорологических условий в 2017 году, физическое состояние здания заметно ухудшилось». Как уточняет пресс-служба, угол отклонения правой торцевой стены от кровли увеличился, о чем была оперативно проинформирована служба госохраны объектов культурного наследия. Тем не менее, противоаварийных работ проведено не было.

Теперь о заборе. Его, как выяснилось, ломали сразу двое: газовщики и ветер. Вот что по этому поводу говорит пресс-служба администрации.

- В конце декабря 2018 года ограждение объекта было частично демонтировано для проведения работ по газификации «домика Коринта» в рамках муниципального контракта. В первых числах января 2019 года сильным шквальным ветром забор с левой стороны был снесен, - сообщают в администрации.

К слову, на сегодняшний день ограждение полностью восстановили.

Пока домик Коринта окончательно не развалился, в администрации Гвардейска продолжают придумывать мероприятия по приведению его в порядок. В частности, пресс-служба отмечает, что уже получен технический отчет от специализированной организации, разработана смета на проектно-изыскательские работы, подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации с учетом пожеланий будущего собственника, получено задание на проведение работ по сохранению от Службы охраны культурного наследия, изменено назначение объекта с «многоквартирного дома» на «нежилое здание» и объявлен электронный аукцион на выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию объекта. Кроме того, как продолжает отчитываться пресс-служба, уже заключен контракт на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (подрядчик ООО «СК Еврострой», сумма контракта - 1,5 млн. рублей), и работы по проектированию в настоящее время окончены.

На данный момент проектно-сметная документация направлена для прохождения государственной экспертизы в «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» (срок окончания проверки первый квартал этого года). Известна также и предварительная стоимость работ по реконструкции – 17,5 млн рублей.