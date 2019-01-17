«Еду в Калининград ласты цеплять»: в Москве задержали юного зацепера, который катался на калининградских электричках

- Еду в Калининград ласты цеплять! – одна из ключевых фраз в соцсетях, которая окончательно выдала 13-летнего Ивана Н. (имя изменено. – Ред.). Ранее мальчишка был замечен в Пионерском, где зацепившись за "хвост" электрички он с ветерком и с риском для жизни промчался до поселка Романово.

За эту фразу зацепера и зацепились сотрудники транспортной полиции Калининграда. И выяснили, что этот чудный мальчик живет в Москве. Воспитывает его бабушка. А родители его в разводе, у каждого своя жизнь. Юный любитель острых ощущений не первый раз так проводит свободное время. Для такого «хобби» у Ивана и спецкамера имеется (как говорят знающие люди, бэушная такая камера потянет на 15 тысяч рублей). В соцсетях Иван вместе с «коллегами» по увлечению выкладывают видео как доказательство, мол, смотрите, у нас опять все получилось и нам опять за это ничего не будет!

Калининградские правоохранители выяснили также, что у бабушки Ивана в Пионерском есть квартира, и на каникулах семья приезжает на Балтику. Как сообщил источник «Комсомолки», бабушка, узнав, чем занимается ее внук, очень удивилась.

В настоящее время представители московской транспортной полиции должны опросить и Ивана, и его бабушку, и все материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних по месту проживания рискового парня. Ивана наказать нельзя, он для этого еще слишком юн. А вот если докажут, что бабушка не надлежащим образом воспитывает внука, то, по закону, она или штраф заплатит, или получит первое и очень грозное предупреждение.

Подробности, как зацепер из Москвы катался на калининградской «Ласточке», читайте ЗДЕСЬ.