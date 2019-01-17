Экономики нет, только политика: зачем поляки собрались строить остров в Вислинском заливе

В январе нового года руководство Польши объявило о том, что намерено построить искусственный остров в Вислинском заливе, в непосредственной близости от территориальных вод России. Размеры будущего географического объекта впечатляют - 181 гектар. Польские СМИ пишут, что остров будет видно из космоса. О том, для чего это делается, внятных разъяснений пока нет. Ясно, что не в туристических целях. Не исключено, что в военных. Появились версии, что на острове будет размещена, например, радиолокационная станция. Стоимость строительства - 880 млн польских злотых, что примерно составляет 16 млрд рублей.

С вопросами о смысле и целесообразности грандиозного проекта мы обратились к калининградскому политологу, специалисту по Польше и странам Прибалтики Александру Носовичу.

- Поляки заявили, что будут не только строить канал на Вислинской косе, но и насыпать остров в заливе. Зачем им это нужно?

- Проект нового острова нужно рассматривать в контексте строительства канала на Вислинской (Балтийской) косе. Насколько я понимаю, насыпаться остров будет из грунта, который будет выкопан на косе при строительстве канала. Предположительно остров будет предназначен для швартовки судов и кораблей, который будут проходить в порт Эльблонга по каналу. Что на самом деле там будет, пока непонятно. Непонятно и на чьи деньги все это будет строиться. Потому что дорожная сеть Польши, которая была построена в последние годы, обновлялась на средства Евросоюза. Однако с 2020 года европейская помощь Варшаве будет сильно урезана.

- По какой причине?

- По причине нарушения общеевропейских ценностей (у Брюсселя большие претензии к Польше по поводу независимости судебной системы, свободы СМИ и так далее - Ред.). Подобное же наказание, кстати, ждет и Венгрию. А будут ли у Польши свои деньги на строительство канала и острова, не факт.

Канал и остров на карте.Фото: Польский культурный центр

- Может быть эти проекты экономически выгодны? Для развития порта Эльблонга, например?

- Никакой экономической целесообразности здесь нет. Скорее, здесь идет речь о геополитическом значении - обезопасить себя от действий России, которая может перекрыть канал в Балтийске, а это единственный канал, по которому суда могут попасть из Гданьского залива в Вислинский, например, в Эльблонг. Вообще тема с каналом имеет большой конфликтный потенциал. Его строительство безусловно скажется на экосистеме Вислинского залива, который, хочу подчеркнуть, принадлежит не только Польше.

- Еще высказывается т.н. "военная версия". Мол, канал да и остров нужны для снабжения американской военной базы, которая может появиться в северной Польше. Помните ведь разговоры о строительстве "форта Трампа"?

- По базе ключевой вопрос: если она все-таки появится, то в каком месте. Судя по публикациям в западной прессе, фаворитов два: она может быть построена либо возле границы с Калининградской областью, то есть на Мазурах, либо в Подляшье, в так называемом "Сувалкском коридоре" - между территориями Беларуси и Калининградской области. Западные аналитики, опять же если судить по публикациям в СМИ, считают, что этот коридор - наиболее уязвимое место в системе безопасности НАТО на так называемом "восточном фланге". Этот коридор можно занять и тем самым отрезать страны Прибалтики от Польши и других стран Североатлантического альянса. То есть Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны и беззащитны. И сейчас Подляшье как место для американской военной базы выглядит более предпочтительно. Хотя вариант строительства ее на Мазурах не исключен.

Александр Носович.Фото: Facebook

- Как, на ваш взгляд, следует отвечать России на эти политические вызовы?

- В первую очередь, я считаю, нужно направить официальную ноту в польский МИД, а также в Брюссель, в которой сообщить, что Вислинский залив - это не внутренний водоем Польши. Польша не имеет права действовать здесь волюнтаристски. И далее нужно предлагать переговорные площадки, дискуссии на которых должны в итоге привести к отказу от строительства канала и новому соглашению об особом режиме прохода польских судов через Балтийский канал. Впрочем, в заключение подобного соглашения я не особенно верю.

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Строительство канала приведет к экологической катастрофе

Два года назад, когда польский Сейм проголосовал за строительство канала через Балтийскую косу, развернутый комментарий о том, к чему это приведет, "КП" дал заслуженный эколог России Феликс Алексеев.

- Вислинский залив, строго говоря, вообще не морской залив, а лагуна, - сказал эколог. - Это действительно часть морского бассейна, но соединяющаяся с морем очень небольшим узким проливом, Балтийским, ныне существующим. Все условия в этой лагуне совершенно отличные от морских. При этом уровень Вислинского залива примерно на 4-5 см выше уровня Балтийского моря. Вследствие этого потоки вод, стекающие с материка в Вислинский залив, через пролив идут в море, то есть течение направлено из залива в море. Это ограничивает поступление морской воды в Вислинский залив, и он остается солоновато-водным. Отдельные участки залива, в том числе та южная часть, которая принадлежит Польше и та часть, которая связана непосредственно с Преголей, вообще имеют пресную воду. Экосистема соответственно тоже является солоновато-водной (не морской и не пресноводной). Там живут и пресноводные виды планктона, рыб и водорослей.

Если будет построен канал, сток со стороны залива в море увеличится, уровень воды выровняется, и залив начнет осолоняться. Что дальше? При осолонении пресноводная часть экосистемы просто погибнет, что приведет к совершенно колоссальной перестройке всей экосистемы. Это касается буквально всех этажей экосистемы: водорослей, планктона, кормовых рачков, и, соответственно, ихтиофауны. А рыбохозяйственный водоем высшей категории, которым сегодня является Вислинский залив, потеряет свои качества.