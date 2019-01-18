В Калининграде мусорная реформа началась, тариф вырос, а раздельный сбор так и не появился. Почему?

Калининградцев, как известно, к мусорной реформе готовили довольно долго. Еще несколько лет назад министерство экологии и природных ресурсов сообщило, что изменения будут серьезными, и они включат в себя сортировку отходов и, вероятно, раздельный сбор. В марте 2016 года после круглого стола на тему раздельного сбора министр Юрий Шитиков предупредил, что населению необходимо приготовиться к увеличению тарифа.

И вот с января этого года мусорная реформа вступила в силу, тариф вырос, а раздельный сбор почему-то так и не появился. Более того, в министерстве продолжают пугать увеличением тарифа с появлением этого раздельного сбора, правда, с оговоркой, что случится это нескоро.

"Отрасли нет"

Накануне в правительстве Калининградской области прошла пресс-конференция, в ходе которой министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин заявил, что региональному оператору, прежде всего, нужно сконцентрировать свое внимание «на оказании качественных услуг населению по вывозу отходов», а потом уже приступать к их сортировке. При этом, министр усомнился, что регионе есть какая-то более-менее устойчивая отрасль, завязанная на переработке мусора.

- Как бы меня ни убеждали, что здесь существовала хоть какая-то сфера, связанная с переработкой отходов… Она либо существовала на бумаге, для того, чтобы нам продемонстрировать и убедить нас, почему мы должны дать тариф этим людям, - заявил Ступин, - либо она существовала полуподпольно, с мощностями, которые проблему решить не могли.

Тут же министр добавил, что бизнесмены, предлагавшие ввести сортировку, не задумывались об увеличении тарифа для населения.

- Когда различного рода экоактивисты, неважно кто, инвесторы потенциальные, которыми очень любят у нас козырять, говорят, что они готовы здесь что-то делать… Конечно, они готовы, потому что это регулируемая сфера деятельности, и подобные проекты всегда будут вкладываться в тариф. Им все равно, какое количество средств надо вложить, они пойдут в банк, привлекут собственные средства, закупят какое-то оборудование. И чем дороже оборудование, тем больше будет тариф для населения, поэтому это история, которую нужно рассматривать под лупой.

Сортировка все-таки будет. Но не сегодня

Далее Ступин все-таки пояснил, что сортировка отходов в Калининградской области все-таки будет внедрена. По его словам, в 2019 году по нацпроекту «Экология» около 130 миллионов рублей будет потрачено на закупку специального оборудования для сортировки мусора и на его установку на полигонах.

- Это средства, которые в тариф не лягут, - заявил Ступин. – И это поможет решить проблему на текущем этапе. Наша задача – довести объем обработки всех отходов до 95 процентов, а отсортированных отходов мы видим к 2021 году минимум 30 процентов.

Олег Ступин объясняет позицию в министерстве.Фото: Иван МАРКОВ

Таким образом, регион в очередной раз уклоняется от решения вопроса раздельного сбора, давно внедренного во всех соседних с Калининградской областью странах. Мусор по-прежнему будет свозиться на полигоны и вываливаться в кучи, из которых специальное оборудование будет выбирать какую-то полезную для переработки фракцию.

Конечно, журналисты тут же спросили у министра, не легче ли сразу было внедрить раздельный сбор отходов, чтобы сортировочным машинам не приходилось из горы разлагающегося хлама выбирать перепачканные картофельными очистками и протухшими помидорами пластиковые бутылки или картонные коробки.

- Я только за установку сеток с пэт-бутылками, они и останутся, - ответил Ступин, указав на инициативу калининградских бизнесменов, уже не первый год приучающих горожан к сортировке. - Люди зарабатывают на этом средства, и я их в этом плане поддерживаю. Если они готовы этим заниматься, пусть и дальше устанавливают эти сетки. Но их охват не такой большой. Первый шаг – установка сортировочных комплексов на полигонах, и потом уже надо внедрять раздельный сбор на уровне двух или трех баков.

Тут же министр пожурил бизнесменов в том, что они работают не системно, устанавливая свои сетки в одних районах, обделяя вниманием другие.

- Я поддерживаю этих экоактивистов из Российского союза переработчиков, людей, которые этим занимаются. Пусть занимаются, но это не системное решение. В принципе, мы с ними готовы встретиться и обсудить этот вопрос, чтобы они во взаимодействии с региональным оператором дальше продолжили развивать эту историю, связанную со сбором хотя бы пэта (из полиэтилентерефталата, как правило, создают пластиковые бутылки для воды – Ред.) на данном этапе. Но честно скажу, к концу этого года или в 2020 году мы уже точно обозначим сроки перехода на раздельный сбор отходов.

Как в Москве

Ступин привел в пример Московскую область, где уже введен раздельный сбор, и где жители уже делят свой мусор на «сухой» и «мокрый» и отметил, что в первом квартале этого года собирается встретиться с чиновниками, внедрившими эту систему.

- Опять же, это все будет ложиться в тариф точно так же, - сказал Ступин. - И до того момента, пока мы не решили вопрос с самими площадками. Нам нужно оптимизировать систему вывоза отходов и потом переходить к раздельному сбору. Раздельный сбор приведет к увеличению тарифа. Мы же не будем в один мусоровоз сваливать отходы из двух баков. Покупка дополнительных контейнеров, которая ляжет на управляющие компании, все равно будет переложена на население.